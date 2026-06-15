Cu ce echipă ține Adrian Veștea, premierul desemnat al României. Reacția lui Gigi Becali după anunțul oficial

Adrian Veștea, noul premier desemnat, este dinamovist. Ce a spus Gigi Becali despre numirea sa

Numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier desemnat al României a surprins scena politică și opinia publică. Pentru mulți români, numele său nu este la fel de cunoscut precum al liderilor politici care apar frecvent la televizor. Totuși, noul șef al Guvernului are o carieră administrativă îndelungată și o pasiune declarată pentru fotbal, potrivit As.ro.

Cine este Adrian Veștea

Adrian-Ioan Veștea s-a născut pe 14 decembrie 1973, la Râșnov, în județul Brașov. Este membru al Partidului Național Liberal încă din 1994, când avea doar 21 de ani. Cariera sa politică a început în administrația locală, iar în 2004 a fost ales primar al orașului Râșnov.

A condus administrația locală timp de trei mandate consecutive, până în 2016. În acel an a făcut pasul spre administrația județeană și a devenit președinte al Consiliului Județean Brașov. A fost reales în 2020 și din nou în 2024, după perioada petrecută la Ministerul Dezvoltării.

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu. A rămas în această funcție până în noiembrie 2024, când s-a întors la conducerea Consiliului Județean Brașov.

Adrian Veștea și pasiunea pentru fotbal

Dincolo de activitatea politică, Adrian Veștea este cunoscut ca un iubitor al fotbalului. În perioada în care a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării, Compania Națională de Investiții a demarat mai multe proiecte importante de infrastructură sportivă, printre care noul stadion Dinamo, arena din Constanța, stadionul din Pitești și stadionul „Tineretul” din Brașov.

În ceea ce privește echipa favorită, Adrian Veștea este un susținător declarat al lui Dinamo București. De-a lungul timpului, el a fost văzut de mai multe ori în Peluza Cătălin Hîldan, alături de suporterii dinamoviști.

Gigi Becali, prima reacție după desemnarea lui Veștea

Numirea lui Adrian Veștea în funcția de premier desemnat a generat reacții și în lumea fotbalului. Patronul FCSB, Gigi Becali, a comentat succint decizia politică și a precizat că nu îl cunoaște personal pe noul premier desemnat.

„Nu-l cunosc, nu am ce să comentez eu. Eu ce am spus aia fac. Pe cine propune președintele, pe p-ăla îl votez. E problema lor. Nici nu-l cunosc pe Veștea”, a spus Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.