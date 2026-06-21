Zi decisivă pentru liberali: Bolojan candidează fără contracandidat la Congresul cu 2500 de delegați

Acesta a fost convocat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze noul Guvern, însă fără a consulta sau informa partidul. Singurul candidat pentru șefia PNL este Ilie Bolojan.

Congresul Extraordinar al PNL are loc duminică, începând cu ora 12:00, la Romexpo.

Potrivit PNL, decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată vineri, cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanți liberali în Consiliul Național Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanți ai partidului în Consiliul Național Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abținut de la vot.

La Congres vor participa 2.500 de delegaţi care vor alege conducerea partidului şi vor modifica Statutul formaţiunii.

Concret, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Ilie Bolojan, singurul candidat la șefia PNL

Sâmbătă după-amiază, Ilie Bolojan şi-a depus candidatura pentru a ocupa în continuare funcţia de lider al PNL. Moţiunea sa, intitulată „Modernizare cu Rădăcini", a fost singura depusă până la termenul-limită.

Echipa propusă de Bolojan este compusă din Dan Motreanu - prim-vicepreşedinte, Robert Sighiartău - secretar general, Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureşan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga - vicepreşedinţi.

De sâmbătă, Oana Gheorghiu şi Dragoş Pîslaru sunt membri ai PNL.

De asemenea, Ciprian Ciucu, singurul dintre actualii prim-vicepreşedinţi ai PNL care îl susţine pe Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, că i s-a propus să candideze pentru poziţia de prim-vicepreşedinte al PNL, fiind asigurat de "o largă susţinere" din partea colegilor. Cu toate acestea, s-a retras din cursă, în contextul acuzațiilor aduse de DNA de luare de mită în perioada în care era primar al Sectorului 6.

Și Veștea a anunțat că va candida la președinția PNL. S-a retras o zi mai târziu

Inițial, joi, și Adrian Veștea a anunțat că va candida pentru președinția PNL, însă o zi mai târziu s-a retras din cursă.

„Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată”, a mai spus Veștea în mesajul său pe rețelele sociale.

(sursa: Mediafax)