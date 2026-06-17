Alin Tișe vrea la Guvernare

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a afirmat miercuri seara, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, că PNL trebuie să voteze învestirea cabinetului Veștea, chiar dacă ulterior ar decide să treacă în opoziție.

El a subliniat că formațiunea are obligația de a pune „înaintea interesului de partid existența statului de drept” și a punctat că blocajul politic prelungit afectează economia și populația.

„Consider că Partidul Național Liberal este obligat să se situeze deasupra vremurilor și să pună înaintea interesului de partid existența statului de drept. Pentru că în momentul de față, prin această criză prelungită de 50 de zile, Partidul Național Liberal și-a uitat menirea pentru care există în Parlament. (…) PNL-ul este dator pentru această țară să participe la instaurarea unui guvern, iar dacă ulterior PNL-ul dorește să rămână în opoziție, nu are decât să o facă. Dar în niciun caz nu poate sabota realizarea și crearea unui guvern al acestei țări”, a spus Tișe la Antena 3 CNN.



Tișe: Politicienii au timpul să răfuiască între ei și să vadă cum iese fiecare mai bine

Președintele Consiliului Județean Cluj a argumentat că efectele blocajului politic se resimt în economie, invocând dificultățile cu care se confruntă mediul de afaceri și populația.

„Au făcut o redută de luptă în care oamenii nu mai înțeleg nimic și în care își imaginează unii că, ducându-se între oameni, vor explica că dacă se conduce țara PNL-ul cu AUR, vor trăi prost și dacă noi stăm în opoziție vom crește ca Făt-Frumos. Aceste lucruri nu mai pot continua. Antreprenorii dau faliment pe capete, șomajul este în creștere (…) iar politicienii au timpul să răfuiască între ei și să vadă cum iese fiecare mai bine din această luptă care nu are legătură cu oamenii”, a explicat liberalul.

Întrebat dacă există suficiente voturi din partea parlamentarilor PNL pentru învestirea Guvernului Veștea, Tișe a răspuns că este „greu de spus”.

„Greu de spus, pentru că, sigur, este teama de a fi excluși din partid. Însă nu cred că mai e nevoie să fie excluși din partid, pentru că PNL-ul a dat nu știu câte decizii până în prezent prin care s-a stabilit că toți cei care votează în afara liniei partidului, practic, se auto-exclud din partid. (…) Câtă vreme toți cei care își vor asuma votul pentru acest guvern, prin decizia partidului, se situează în afara partidului”, a mai spus acesta

Tișe, atac la adresa unor lideri liberali

În intervenția sa, Tișe a criticat și poziționarea unor lideri liberali față de formarea noului guvern, acuzând lipsă de consecvență.

El a susținut că PNL a acceptat în trecut formule de guvernare similare, însă contestă acum desemnarea unui premier din partea altei formațiuni politice.

„Dintr-o dată președintele României este un trădător care vrea să rupă partidul și nominalizând pe cineva de la alt partid, dintr-o dată nu mai este un președinte democrat. Păi când era bun președintele? Când a numit de la PNL pe domnul Bolojan să facă guvernul (…), iar acum când președintele încearcă disperat să dea țării un guvern, nu mai suntem de acord cu nimic. Păi unde este această ipocrizie maximă pe care o avem? De unde atâta ipocrizie? Totuși PNL-ul e un partid de 12%, prin redistribuiri a ajuns la 14%, și cu toate acestea PNL-ul a guvernat țara, a avut prim-ministru”, a conchis acesta.

(sursa: Mediafax)