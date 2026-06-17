AUR nu va vota Guvernul Veștea

„Nu putem lua în calcul să votăm un guvern care este condus de un premier desemnat împotriva logicii democratice și nu putem lua în calcul un guvern care vine cu același program de guvernare. Nu se poate așa ceva”, a declarat Petrișor Peiu la Antena 3 CNN.

Liderul senatorilor AUR a spus că decizia partidului a fost deja luată și anunțată public „Bineînțeles, am luat-o, am anunțat-o de câteva zile, nu ne întoarcem. Suntem oameni serioși și previzibili”, a spus Peiu.

Întrebat dacă exclude voturi din partea parlamentarilor AUR pentru noul guvern, Petrișor Peiu a răspuns: „Nu știu ce fac toți cei 90, dar vă spun cu o probabilitate de 95% nu va fi niciun vot de la noi pentru Guvernul Veștea”.

Peiu a mai spus că, dacă partidele își respectă declarațiile publice, Guvernul Veștea nu are șanse să treacă de Parlament.

„Dacă toate partidele își respectă ceea ce au declarat, are zero șanse”, a spus Petrișor Peiu.

Marți seară, deputatul AUR Mohammad Murad declarase la Realitatea TV că ar vota Guvernul Veștea dacă acesta va prezenta „un program pentru cetățeni care așteaptă o soluție”, potrivit G4Media.

Adrian Veștea a afirmat că nu îl deranjează dacă vor exista parlamentari AUR care îl vor vota „din patriotism”. Premierul desemnat a spus că nu are „niciun fel de rezervă” față de AUR.

„Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care dau dovadă de patriotism și se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne discrimina și ne-a izola și ne-a poziționa într-o formă sau alta. Cred că România are nevoie astăzi de o echipă care să slujească statul român și care să le redea încrederea cetățenilor”, a declarat premierul desemnat.

(sursa: Mediafax)