Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului se reunesc pentru stabilirea calendarului de vot pentru Guvernul Veștea

Miniștrii propuși vor fi audiați între orele 12 și 15.30.

Tot în ședința de la ora 10 se va stabili programul de lucru, dar și ordinea de zi a plenului Parlamentului.

Surse MEDIAFAX arată că plenul ar urma să aibă loc luni, de la ora 17.

Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului vor avea o ședință, în format online, pentru a stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus de Adrian Veștea.

Această reuniune va stabili calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus Adrian Veștea.

Acesta a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propune pentru România, cerând un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

– Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

– Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

– Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

– Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

– Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete – ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD).

(sursa: Mediafax)