Ilie Bolojan intră în bătălia finală: Și-a depus candidatura pentru șefia PNL

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal

„În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București”, anunță PNL.

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

1.Mircea Abrudean

2.Ioan Popa

3.Siegfried Muresan

4.Oana Gheorghiu

5.Alexandru Muraru

6.Dragoș Pîslaru

7.Florin Roman

8. Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, se arată în finalul comunicatului.

(sursa: Mediafax)