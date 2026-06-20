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Ilie Bolojan intră în bătălia finală: Și-a depus candidatura pentru șefia PNL

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   17:28
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Ilie Bolojan intră în bătălia finală: Și-a depus candidatura pentru șefia PNL
Hepta/ Ilie Bolojan a făcut pasul cel mare și vrea conducerea PNL

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al PNL. Din echipa sa, în locul lui Ciprian Ciucu, va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte Dan Motreanu, iar pentru cea de secretar general Robert Sighiartău. Oana Gheorghiu este prezentă pe lista de vicepreședinți.

Ilie Bolojan și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal

„În termenul statutar stabilit de Consiliul Național Extraordinar al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan și-a depus astăzi candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la București”, anunță PNL.

Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea “Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu

Secretar General: Robert Sighiartău

Vicepreședinți:

1.Mircea Abrudean
2.Ioan Popa
3.Siegfried Muresan
4.Oana Gheorghiu
5.Alexandru Muraru
6.Dragoș Pîslaru
7.Florin Roman
8. Gabriela Horga

„Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat astăzi, 20 iunie 2026, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL. Menționăm că aceasta este singura moțiune depusă”, se arată în finalul comunicatului.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: bolojan candidatura motreanu
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