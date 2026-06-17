Bolojan, despre Congresul extraordinar al PNL: „Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”.

Liderul PNL a punctat că liberalii nu şi-au dorit acest congres, dar "situaţia o impune".



"Partidul Naţional Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate şi de o direcţie confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situaţia o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcţia partidului şi să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenţi între ceea ce spunem şi ceea ce facem este o condiţie de bază pentru a putea fi un partid pe care te poţi baza, un partid al modernizării României", a scris Bolojan, pe pagina sa oficială de Facebook.



Luni, Biroul Politic Naţional al PNL s-a pronunţat împotriva participării partidului la un Guvern cu PSD (39 de voturi "pentru", 10 "împotrivă", patru abţineri), împotriva susţinerii unui Guvern condus de Adrian Veştea (41 de voturi "pentru", 13 "împotrivă", două abţineri) şi pentru a-i solicita acestuia să-şi depună mandatul de premier desemnat (39 de voturi "pentru", 13 "împotrivă", trei abţineri).



Marţi, PNL a anunţat că Adrian Veştea se situează în afara partidului după ce nu a dat curs ultimatumului de a-şi depune mandatul de premier desemnat, scrie AGERPRES