Surse: Bolojan propune un Guvern minoritar PNL, USR și UDMR. PNL anunță că nu va vota Cabinetul Veștea

Răsturnare de situație pe scena politică: Bolojan pregătește un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Nicușor Dan, chemat să decidă

Situația politică de la București intră într-o nouă etapă tensionată, după ce premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul, în ciuda presiunilor venite din interiorul Partidului Național Liberal. În paralel, surse politice susțin că Ilie Bolojan discută cu USR și UDMR o alternativă guvernamentală care ar putea fi prezentată președintelui Nicușor Dan.

Potrivit unor surse citate de Observator, în cadrul întâlnirii desfășurate marți dimineață între Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz s-a discutat posibilitatea coordonării unei strategii comune pentru formarea unui Guvern minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR.

Această formulă ar urma să fie prezentată președintelui Nicușor Dan ca alternativă la actuala încercare de formare a unui Executiv condus de Adrian Veștea. Mișcarea vine într-un moment în care tensiunile din interiorul PNL au ajuns la un nivel fără precedent.

Kelemen Hunor, între două variante de guvernare

Sursele politice indică faptul că liderul UDMR, Kelemen Hunor, analizează în prezent două scenarii. Pe de o parte, participă la discuțiile privind susținerea unui Guvern minoritar alături de PNL și USR. Pe de altă parte, ar avea pe masă și o ofertă venită din partea lui Adrian Veștea pentru intrarea la guvernare într-o formulă care ar include PSD și o parte a liberalilor care se opun conducerii lui Ilie Bolojan.

În acest context, decizia UDMR ar putea deveni esențială pentru configurarea viitoarei majorități parlamentare.

Dan Motreanu: „Parlamentarii liberali nu vor vota Guvernul Veștea”

Conflictul din interiorul PNL s-a amplificat după reacția europarlamentarului Dan Motreanu, care a transmis public că partidul își menține poziția și nu va susține învestirea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru.

„Biroul Politic Național al PNL a menținut decizia de a nu guverna cu PSD. Nu vom vota învestirea lui Adrian Veștea în postul de premier, pentru că este o decizie luată cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, în afara PNL, fără consultarea PNL. PNL îi solicită lui Adrian Veștea să își depună mandatul, ținând cont de faptul că nu are sprijinul PNL.

Parlamentarii liberalii nu vor vota Guvernul Veștea. Orice membru PNL care acceptă funcția de ministru sau prim-ministru fără a fi mandatat de partid va fi exclus”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Mesajul reprezintă una dintre cele mai ferme poziționări ale conducerii liberale împotriva premierului desemnat și confirmă ruptura dintre tabăra lui Bolojan și cea care îl susține pe Veștea.

PNL cere noi consultări la Cotroceni

În aceeași intervenție publică, Dan Motreanu i-a solicitat președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei soluții politice care să beneficieze de susținere clară.

„PNL își ia deciziile în interiorul partidului, nu acceptă decizii impuse din afară. Democrația înseamnă decizii luate la vedere, împreună cu partidele votate de cetățeni, nu decizii luate în mod secret.

Considerăm necesară reluarea dialogului politic, iar solicitarea PNL către președintele României este de a convoca noi consultări pentru identificarea unei soluții clare și asumate. Toate opțiunile trebuie analizate transparent, inclusiv varianta unui guvern minoritar, în baza unui acord național care să asigure stabilitatea țării. PNL trebuie să rămână un partid liber și fidel propriilor decizii”, a mai declarat europarlamentarul liberal.

Veștea continuă negocierile pentru formarea Guvernului

În ciuda presiunilor politice și a lipsei de susținere din partea propriului partid, Adrian Veștea a anunțat marți, la expirarea ultimatumului transmis de PNL, că nu își va depune mandatul.

Premierul desemnat a început negocierile la Vila Lac 1 cu reprezentanții grupurilor parlamentare mai mici, inclusiv PACE și parlamentarii neafiliați, în încercarea de a obține voturile necesare pentru învestire.

Între timp, PSD a suspendat temporar discuțiile cu Veștea, iar atenția scenei politice se mută către deciziile pe care urmează să le ia USR și UDMR. Cele două formațiuni au programate ședințe interne în care vor decide dacă vor susține sau nu în Parlament viitorul Guvern.