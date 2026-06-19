Ce pregătire are Adrian Veștea? Detaliul care a stârnit interes după desemnarea sa ca premier

Originar din Râșnov, județul Brașov, Adrian Veștea are o pregătire în domeniul economic și al administrației publice. După finalizarea studiilor liceale, acesta a urmat cursurile Facultății de Științe Economice din cadrul Universității „George Barițiu” din Brașov, instituție privată de învățământ superior care funcționa la acea vreme.

Deși studiile universitare au fost urmate la Brașov, examenul de licență a fost susținut la Academia de Studii Economice din București, unde a absolvit specializarea „Contabilitate și informatică de gestiune”.

Parcursul profesional al premierului desemnat

Pregătirea sa profesională a continuat și după absolvirea facultății. În 2004, Adrian Veștea a devenit membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), obținând o certificare importantă în domeniul financiar-contabil.

Doi ani mai târziu, acesta a absolvit un program postuniversitar al Institutului Național de Administrație, iar în 2007 și-a completat studiile cu un master în „Managementul administrației publice în contextul integrării europene”, obținut la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Înainte de a intra în politică și administrație, Adrian Veștea a activat în domeniul silvic și economic, ocupând ulterior funcții de economist și contabil-șef. Experiența acumulată în aceste poziții i-a deschis drumul către administrația publică, unde avea să ocupe, de-a lungul anilor, mai multe funcții de conducere la nivel local și județean, potrivit a1.ro.

Odată cu nominalizarea sa pentru funcția de premier, studiile economice, specializările în administrație publică și experiența managerială reprezintă principalele repere ale profilului profesional al lui Adrian Veștea.