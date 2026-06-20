Răsturnare de situație: Ciprian Ciucu nu mai vrea la șefia PNL!

„Partidul Naţional Liberal va avea mâine un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung.

Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziția de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susținere din partea lor.

Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei.

Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea.

Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care v-a urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!

În ceea ce mă privește, în viața publică mă voi dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureștenilor. Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt.

Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție.

Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea!

Sus inima colegi liberali, sus inima România!”, a transmis Ciucu.

Ilie Bolojan își conturează echipa cu care va candida la conducerea PNL. Pe lista sa ar urma să se regăsească mai mulți lideri liberali și membri recent intrați în partid, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.

Potrivit acelorași surse, Ciprian Ciucu urma să fie propus pentru funcția de prim-vicepreședinte al PNL, în timp ce Dan Motreanu este vizat pentru funcția de secretar general al partidului.

Pentru funcțiile de vicepreședinți ar urma să fie propuși Oana Gheorghiu, Dragoș Pîslaru, Mircea Abrudean, Robert Sighiartău, Alexandru Muraru și Ionel Bogdan. Sursele politice susțin că pe lista lui Bolojan s-ar mai putea regăsi și Raluca Turcan.

(sursa: Mediafax)