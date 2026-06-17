Dominic Fritz atacă: Cea mai bună cale de a combate extremismul este de a combate PSD-ismul

Liderul USR a criticat strategia președintelui Nicușor Dan de a exclude AUR din orice calcul politic prin cooptarea PSD în viitoarea guvernare. Fritz a amintit de eșecurile electorale ale partidelor tradiționale cauzate de nevoia populației de schimbare.

„Cu siguranță el încearcă și el să găsească soluții în această, cum să spun, în acest blocaj și cu siguranță el pornește de la idee ca AUR să nu ajungă la guvernare. Asta a spus și public, pentru că el vede și cred că are dreptate că AUR este un pion al al Rusiei și România nu trebuie să cadă pradă Rusiei” a declarat Fritz la RFI.

„Eu cred că cea mai bună cale de a combate extremismul este de a combate pesedismul, adică de a combate corupția, de a combate privilegiile în acest stat, pentru că oamenii ne-au spus de mai multe ori în ultimele ture de alegeri n-a mai intrat nici candidatul PSD, nici candidatul PNL, nici candidatul unic PSD-PNL. Fără ca PSD să fie peste tot la butoane, va fi greu să să stopăm creșterea extremismului”, a mai spus primarul din Timișoara.

De asemenea, Fritz, a reiterat poziția critică față de desemnarea lui Adrian Veștea, ca premier, subliniind că propunerea sa de guvern „trebuie să pice”

„Nu ar fi bine pentru România dacă ar fi condusă de un premier care nici măcar în propriul partid nu a primit încredere, care ar fi ales ca premier trădându-și propriul partid, fără nici măcar să-și asume această trădare, ci încearcă să o împacheteze, că el e responsabil și neconflictual în timp ce își pune tot partidul în cap și jumătate din populație. Oricum. Deci asta e important acuma să pice și după aia vedem noi”, conchide Fritz.

(sursa: Mediafax)