Udrea redeschide subiectul referendumului din 2012: „Bolojan a fost alături de PSD”

În postarea sa, Udrea susține că există o tentativă de rescriere a imaginii publice a lui Bolojan, inclusiv prin eliminarea unor urme digitale relevante.

„Bolojan nu vrea să se știe ca a fost USL-ist, partener cu PSD-ul, sub emblema căreia a câștigat alegerile locale în 2012. Dar mai ales, nu vrea să se știe ca alaturi de PSD, a luptat pentru demiterea lui Traian Băsescu, la Referendumul din 2012!!!!”

Acuzații privind „curățarea internetului”

Udrea afirmă că ar exista o „operațiune de imagine” care ar include eliminarea unor materiale din mediul online, inclusiv fotografii și declarații din perioada respectivă.

„Operațiunea de imagine prin manipularea fraierilor de pe internet conține și curățarea netului de imaginile și declarațiile pe care le-a făcut, în 23 iulie 2012, la mitingul USL din campania de la Referendumul de demitere, pe care Bolojan l-a organizat la Oradea, unde era primar!!!”

Aceasta spune că a încercat anterior să documenteze subiectul, dar a renunțat temporar, revenind ulterior asupra căutărilor.

„Am vrut să scriu un articol despre asta acum vreo lună și am căutat informații, dar am renunțat atunci la text. Azi, am răscolit netul să dau de pozele și declarațiile lui Bolojan de la suspendare și, surpriza, site-ul ebihoreanul a fost curățat, nu mai pot fi găsite! Noroc ca le-am salvat!”

Referire la Traian Băsescu și contextul din 2012

În finalul mesajului, Elena Udrea face o paralelă cu un moment celebru din dezbaterea prezidențială din 2009, folosind o replică atribuită lui Traian Băsescu.

„Ca să îl parafrazez pe Traian Băsescu în dezbaterea cu Mircea Geoana la prezidențialele din 2009, referindu-se la vizita acestuia la Vântu în seara precedentă: Nu va mai place PSD-ul, domnule Bolojan? Dar când va țineați de mână să îl demiteți pe Traian Băsescu, v-a plăcut? De toată jena!”