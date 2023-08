FACIAS explică modul în care statul român aruncă pe fereastră sute de milioane de euro

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat, din nou, Guvernului României să prioritizeze rezolvarea uneia dintre problemele grave, neimplementarea la timp a directivelor europene.

Demersurile FACIAS în acest sens au început în urmă cu mai bine de un an. Autoritatile au dat dreptate FACIAS in sensul in care sunt necesare proceduri si responsabilitati clare privinta implementarii directivelor UE. Unul dintre răspunsurile primite din partea Guvernului României in decembrie 2022 arăta că solicitarea FACIAS este una întemeiată și că va fi promovată pe circuitul de avizare o Hotărâre de Guvern care va răspunde întocmai problemelor semnalate de FACIAS.

Această Hotărâre de Guvern a fost elaborată, însă din păcate FACIAS constată faptul că ea conține exclusiv reglementări de principiu, care nu rezolvă nimic.

FACIAS subliniaza încă o dată gravitatea problemei neimplementării la timp a directivelor europene, un fenomen care s-a manifestat de la aderarea României la UE și pentru care nu există rezolvare nici astăzi, desi studiile realizate de specialistii contactati de FACIAS au arătat, concret, care sunt pașii de urmat”, spune FACIAS într-un comunicat de presă.

Amenda pentru o singură directivă europeană neimplementată se ridică la câteva milioane de euro.

„Potrivit datelor furnizate FACIAS de catre Ministerul Afacerilor Externe, de la aderarea Romaniei si pana in prezent au fost declanșate 753 de proceduri de infringement împotriva tarii noastre, pentru neimplementarea la timp a directivelor. In prezent România are 34 de directive în întârizere, pentru 11 dintre acestea C.E. a declanșat procedura de infringement.

Amenzile plătite de statul român pentru aceste întârzieri de a transpune directivele în legislația internă nu sunt deloc de neglijat, România plătind 3 milioane de euro pentru o singură directivă neimplementată.

Și de această dată vorbim despre pierderea unor sume imense de bani din bugetul de stat, care ar putea fi evitate și în cazul cărora nu există nicio cale de a fi recuperate de la cei vinovați pentru primirea amenzilor.

Astfel, FACIAS a solicitat încă o dată Guvernului României să emită de urgență o serie de proceduri concrete, eficiente și transparente privind implementarea directivelor europene, precum și sancțiuni clare pentru persoanele responsabile cu implementarea directivelor și care nu se achită de sarcinile de serviciu. ”, mai spune FACIAS.

