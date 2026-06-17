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Anunțul de ultimă oră al lui George Simion: AUR are 90 de oameni loiali în Parlament

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   18:15
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Anunțul de ultimă oră al lui George Simion: AUR are 90 de oameni loiali în Parlament
Hepta/Reacția lui Simion după oferta PNL

Liderul AUR, George Simion, a transmis astăzi un mesaj pe rețelele de socializare împotriva trădătorilor, anunțându-și intențiile de vot.

„AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători. AUR = LOIALITATE. Din păcate, în alte părți e plin de trădători. Fiți cu noi și vom ajunge la voința poporului, nu doar 90 ci mult mai mulți!”, a scris Simion pe rețelele de socializare.

Partenerul său suveranist, Călin Georgescu a făcut marți, 16 iunie, un apel public pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui în funcție Nicușor Dan, pe care îl califică drept „ilegitim”.

Călin Georgescu a solicitat direct Parlamentului să inițieze procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„A venit vremea să vă ridicați. Începeți procedura de suspendare a președintelui ilegitim. Orice oră care trece prin inacțiune este oră în plus când acest personaj poate distruge cărămidă cu cărămidă existența statului român”, a spus Georgescu.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: george simion aur parlamentari
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