Anunțul de ultimă oră al lui George Simion: AUR are 90 de oameni loiali în Parlament

„AUR are 90 de parlamentari. Adică 90 de reprezentanți ai românilor. Ei semnează și votează orice moțiune și suspendare. Oricând, fără trădători. AUR = LOIALITATE. Din păcate, în alte părți e plin de trădători. Fiți cu noi și vom ajunge la voința poporului, nu doar 90 ci mult mai mulți!”, a scris Simion pe rețelele de socializare.

Partenerul său suveranist, Călin Georgescu a făcut marți, 16 iunie, un apel public pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui în funcție Nicușor Dan, pe care îl califică drept „ilegitim”.

Călin Georgescu a solicitat direct Parlamentului să inițieze procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

„A venit vremea să vă ridicați. Începeți procedura de suspendare a președintelui ilegitim. Orice oră care trece prin inacțiune este oră în plus când acest personaj poate distruge cărămidă cu cărămidă existența statului român”, a spus Georgescu.

(sursa: Mediafax)