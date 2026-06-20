Ilie Bolojan își prezintă echipa pentru conducerea PNL: Oamenii din funcțiile-cheie

"Astăzi mi-am depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, în cadrul Congresului Extraordinar care va avea loc mâine la Bucureşti. Candidez cu moţiunea 'Modernizare cu Rădăcini', alături de o echipă care crede în nevoia de reformă, de profesionalism şi de responsabilitate în politică. PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului. Cred într-un partid mai deschis, mai credibil şi mai conectat la aşteptările românilor", a scris Bolojan, pe Facebook.



El a precizat că, alături de echipa sa, îşi asumă responsabilitatea de a reconstrui încrederea românilor în liberali.



"Alături de colegii din Biroul Naţional, ne asumăm responsabilitatea de a reconstrui încrederea, de a întări partidul şi de a oferi o direcţie clară pentru viitor. Obiectivul nostru este un PNL unit, puternic şi respectat, capabil să răspundă cu seriozitate provocărilor acestei perioade. Vom face tot ce ţine de noi să nu ne batem joc de încrederea oamenilor", a mai scris Ilie Bolojan.



Potrivit unui comunicat al PNL, echipa de conducere propusă este:



Prim-vicepreşedinte - Dan Motreanu



Secretar general - Robert Sighiartău



Vicepreşedinţi - Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoş Pîslaru, Florin Roman şi Gabriela Horga, scrie AGERPRES

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