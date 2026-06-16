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Irineu Darău cere radicalizarea scenei politice: Trebuie să se rupă PNL!

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   16:00
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Irineu Darău cere radicalizarea scenei politice: Trebuie să se rupă PNL!
Hepta/Irineu Darău anticipează o scindare majoră pe scena politică din România

Ministrul Economiei Irineu Darău a declarat, în contextul în care Adrian Veștea nu își va depune mandatul, că „PNL trebuie să se rupă”.

Invitat marți la Digi24 într-un apel telefonic, Ministrul Economiei Irineu Darău a fost întrebat dacă PNL se va rupe, pentru că Veștea nu și-a depus mandatul.

„După tot ce s-a întâmplat în aceste zile, liberalii roșii nu mai pot să fie în PNL”, a răspuns ministrul.

El a adăugat că „PNL trebuie să se rupă”.

„Dacă acum PNL nu are coloana să desparță apele și să renunțe la oamenii care sunt oricând cu arma la picior să bată palma cu PSD-ul, înseamnă că PNL-ul are o problemă”, a transmis Darău.

Ministrul a mai precizat că „în cel mai rău caz și anticipatele sunt o soluție”.

„Dacă tot se împart apele și dacă nu există nici o formulă, mergem la popor”, a conchis Irineu Darău.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: irineu darau pnl Adrian Veștea
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