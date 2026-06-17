Kelemen Hunor: „Nu am vorbit nici cu Magyar Peter, nici cu Manfred Weber. Sunt fabulaţii şi invenţii”

"Văd că unii susţin, fără nicio dovadă şi fără un pic de ruşine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veştea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alţii, merg chiar mai departe şi au reuşit să dezvolte a conspiraţie întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înţelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine şi să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veştea. Alţii delirează şi spun că europarlamentarul Siegfried Mureşan l-a pus pe preşedintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veştea", a spus Kelemen Hunor, într-o postare pe pagina sa de socializarea.



De asemenea, el subliniază că nu a mai vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie, iar deciziile luate de UDMR în politica românească nu sunt influenţate de nimeni din afara ţării.



"Toate aceste poveşti sunt fabulaţii şi invenţii, lipsite şi de orice logică. Dacă Magyar Peter ar fi făcut vreo înţelegere pentru a cumpăra gaze din România, trebuia să se înţeleagă cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu viitorul premier, nu cu cel care pleacă. Staţi liniştiţi, oameni buni, n-am vorbit cu premierul Ungariei din data de 23 aprilie. Deciziile pe care noi le luăm în politica românească sunt deciziile noastre şi nu sunt influenţate de nimeni. N-au fost şi nu vor fi. Suntem în stare să gândim cu capul nostru şi suntem în stare să evaluăm situaţia politică şi perspectivele politice, iar deciziile noastre ţin cont doar de ceea ce credem că este bine pentru comunitatea noastră şi pentru România. N-am vorbit nici cu Manfred Weber. Săptămâna trecută, când a fost în Bucureşti, am aflat de la televizor", a adăugat liderul UDMR.



Totodată, Kelemen Hunor a mai menţionat că aceste "teorii conspiraţioniste" nu îl vor ajuta pe premierul desemnat, Adrian Veştea, să obţină mai uşor voturile necesare pentru învestirea de către Parlament.



"Ar fi foarte frumos să nu mai manipulaţi şi dezinformaţi opinia publică. Scenarita şi teoriile conspiraţioniste nu ne fac o societate nici mai bună, nici mai rezilientă. Şi nu îl vor ajuta nici pe domnul Veştea să obţină mai uşor voturile necesare pentru învestire", a mai punctat preşedintele UDMR, potrivit AGERPRES