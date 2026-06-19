Liberalii se reunesc astăzi în Consiliul Național pentru a convoca Congresul Extraordinar

Decizia a fost luată miercuri, 17 iunie, în ședința Biroului Politic Național, la propunerea președintelui PNL, Ilie Bolojan. Liderul liberal a spus atunci că partidul are nevoie de „claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc”.

„Nu ni l-am dorit, dar situația o impune. Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea”, a transmis Ilie Bolojan, după ședința BPN.

Potrivit PNL, la Consiliul Național Extraordinar de vineri vor participa 800 de delegați liberali. Pe ordinea de zi se află aprobarea convocării Congresului Extraordinar pentru 21 iunie și aprobarea modificării statutului partidului.

Congresul Extraordinar al PNL este propus să aibă loc duminică, 21 iunie, de la ora 12:00, la Romexpo, în București. La eveniment ar urma să participe 2.500 de delegați din toată țara: 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile din teritoriu.

Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia partidului și i-a cerut lui Ilie Bolojan să amâne Congresul pentru 28 iunie, pentru a putea pregăti o moțiune de candidatură.

„Este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului”, a transmis Adrian Veștea. El a susținut că amânarea Congresului ar fi „o solicitare corectă și de bun-simț” și „un gest de minimă decență democratică”.

Contextul politic din PNL este tensionat. Luni, Biroul Politic Național al partidului a decis ca PNL să nu participe la un guvern cu PSD, să nu susțină un guvern condus de Adrian Veștea și să îi ceară acestuia să își depună mandatul de premier desemnat.

Tot luni, conducerea PNL a decis că parlamentarii liberali care ar vota Guvernul Veștea sau care ar accepta funcții într-un astfel de cabinet își pierd calitatea de membri ai partidului.

Marți, PNL a anunțat că Adrian Veștea se situează în afara partidului, după ce acesta nu și-a depus mandatul de premier desemnat.

Joi, mai mulți parlamentari PNL, contestatari ai lui Ilie Bolojan, au cerut Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate de BPN pe 15 iunie privind sancționarea parlamentarilor liberali care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea. Tribunalul Ilfov le-a dat câștig de cauză și a dispus suspendarea provizorie a acestor decizii.

PNL a anunțat ulterior că va ataca hotărârea în termenul legal și a susținut că își va continua activitatea politică „fără impedimente”, pe baza propriilor decizii.

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(sursa: Mediafax)