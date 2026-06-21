Liderul PPE, Manfred Weber, felicitări pentru Ilie Bolojan

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"Felicitări Ilie Bolojan pentru realegerea în funcţia de preşedinte al PNL. Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership. Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene. Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic", a scris Weber pe contul său de Facebook.
Ilie Bolojan a candidat şi a fost reales duminică preşedintele partidului la Congresul Extraordinar al PNL pe baza moţiunii "Modernizare cu Rădăcini", scrie AGERPRES
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