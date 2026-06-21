Liderul PPE, Manfred Weber, felicitări pentru Ilie Bolojan

"Felicitări Ilie Bolojan pentru realegerea în funcţia de preşedinte al PNL. Cetăţenii îşi doresc claritate şi leadership. Europa are nevoie de partide puternice de centru-dreapta, care să aibă curajul să reformeze, să guverneze responsabil şi să apere valorile europene. Astăzi, România are nevoie de un PNL puternic", a scris Weber pe contul său de Facebook.



Ilie Bolojan a candidat şi a fost reales duminică preşedintele partidului la Congresul Extraordinar al PNL pe baza moţiunii "Modernizare cu Rădăcini", scrie AGERPRES