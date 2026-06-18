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Manfred Weber, apel la stabilitate și reforme înaintea Congresului PNL: Susținere totală pentru Ilie Bolojan

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   13:30
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Manfred Weber, apel la stabilitate și reforme înaintea Congresului PNL: Susținere totală pentru Ilie Bolojan
Manfred Weber își arată susținerea pentru guvernul condus de Ilie Bolojan

Președintele Partidului Popular European (PPE) Manfred Weber a avut joi o discuție telefonică cu Ilie Bolojan, căruia i-a urat succes la congresul PNL de duminică: „România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare”.

Președintele PPE spune, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, că a avut joi dimineața o discuție telefonică „excelentă” cu premierul Ilie Bolojan.

Manfred Weber susține că i-a mulțumit pentru politicile clare pe care le pune în aplicare în cadrul Guvernului și că a discutat despre situația politică din România.

„România trebuie să-și continue drumul spre reforme și modernizare. Aceasta este așteptarea cetățenilor, aceasta este ceea ce va face România mai puternică în viitor și aceasta este angajamentul pe care Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal și-au asumat să-l îndeplinească”, scrie președintele PPE.

El adaugă că i-a transmis lui Bolojan „cele mai bune urări pentru Congresul PNL de duminică”.

Conducerea PNL a decis miercuri, în ședința Biroului Politic Național, convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru 19 iunie, în format online, și propune organizarea unui Congres Extraordinar duminică, pe 21 iunie, la Romexpo.

Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan. Demersul vine după ce Adrian Veștea a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: manfred weber Ilie bolojan reforme modernizare
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