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Ce spune președintele Nicușor Dan despre dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   19:00
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Ce spune președintele Nicușor Dan despre dosarul DNA al lui Ciprian Ciucu
Nicușor Dan nu știa de dosarul DNA, dar susține menținerea lui Ciucu în funcție

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost audiat de DNA și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Președintele Nicușor Dan a avut o primă reacție în legătură cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, audiat de DNA și plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

„Am aflat ca și dumneavoastră informația asta. Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă edilul Capitalei ar trebui să facă un pas în spate din funcție.

Ciprian Ciucu a fost audiat în cursul zilei de joi la DNA. La ieșirea din sediul instituției, el a făcut și o serie de declarații.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că procesul va scoate totul la iveală. Sunt nevinovat. Știu că de acum înainte voi avea o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul de Primar General la capăt, ca si cum acest lucru nu există. Voi colabora cu organele judiciare”, a spus Ciucu, la ieșirea de la DNA.

El a precizat că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar.

În plus, Ciucu a fost plasat de procurorii secției a II-a sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile, fiind acuzat de luare de mită de la 2 persoane, prin servicii de publicitate și consultanță electorală.

(sursa: Mediafax)

 

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