Nicușor Dan tranșează criza: Nominalizez mâine premierul care îmi aduce o majoritate

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi când va face o nominalizare de premier, în condițiile în care România are cel mai longeviv prim-ministru interimar. „Nu e vorba de a mă feri. Trebuie să ajungem undeva, nu?”, a spus președintele.

Jurnaliștii i-au spus președintelui că are două propuneri de premier din partea partidelor, Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu, și că ar fi treaba premierului desemnat să își asigure majoritatea în Parlament, scrie Mediafax

„Și în acest moment niciunul nu o face. Sunt sigur de asta. Dacă aș fi și dacă aș fi că unul o face, în același timp îl aș nominaliza mâine”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a spus că „e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni”.

„Indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care s-o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi. Nu s-a întâmplat. Mai departe, discuția e la partide”, a mai declarat Nicușor Dan.

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