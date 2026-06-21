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Răsturnare de forțe la Congres! Orban spune „DA” revenirii și fuziunii cu PNL

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   12:15
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Răsturnare de forțe la Congres! Orban spune „DA” revenirii și fuziunii cu PNL
Ludovic Orban bate palma cu PNL pentru o fuziune istorică

Fostul lider liberal Ludovic Orban a declarat, la Congresul Partidului Național Liberal, că există discuții avansate privind o posibilă revenire în PNL, inclusiv printr-o fuziune politică, precizând că „răspunsul său este categoric da” în ceea ce privește implicarea într-o construcție liberală comun

Ludovic Orban a participat la Congresul Partidul Național Liberal, afirmând că este pentru prima dată în ultimii cinci ani când se află din nou la un astfel de eveniment.

„Mă bucur că președintele Partidului Național Liberal m-a invitat la Congresul PNL. Astăzi sunt prezent după cinci ani, în sfârșit, la un congres al Partidului Național Liberal”, a declarat Orban.

Acesta a precizat că participă „în calitate de invitat”, dar rămâne „un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și pentru destinul PNL”.

Discuții despre revenirea în PNL și fuziune politică

Întrebat dacă intenționează să revină în partid, Ludovic Orban a confirmat că sunt discuții cu actuala conducere a PNL.

„Am discutat de principiu cu președintele Ilie Bolojan și există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, cât și din partea PNL”, a spus acesta.

Orban a explicat că o eventuală revenire ar putea avea loc în urma unui proces formal de negociere și fuziune între formațiuni politice.

„Trebuie emis un mandat de negociere, negociat un protocol de fuziune, care ulterior să fie validat în forurile statutare ale celor două partide”, a adăugat el.

„Răspunsul meu este categoric da”

Fostul premier a transmis că susține direcția actuală a PNL și că este dispus să contribuie la o construcție politică liberală comună.

„Noua linie a Partidului Național Liberal, noua gândire și strategie politică mă reprezintă. Sunt convins că pot să pun umărul, cu modestele mele puteri și ale colegilor mei, la o construcție serioasă a unui partid liberal”, a afirmat Ludovic Orban.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: orban PNL fuziune congres
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