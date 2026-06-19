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PNL convoacă Congresul extraordinar duminică

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   19:30
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PNL convoacă Congresul extraordinar duminică
PNL convoacă Congresul extraordinar în plin război intern!

PNL a decis organizarea Congresului extraordinar duminică. Decizia a fost luată cu largă majoritate.

Consiliul Național al PNL s-a reunit vineri la ora 17:00, pentru a decide convocarea unui Congres extraordinar pentru ziua de duminică, 21 iunie.

Potrivit surselor MEDIAFAX, s-a decis, cu largă majoritate, organizarea Congresului Extraordinar duminică, 21 iunie.

606 delegați PNL au votat „pentru” organizarea congresului, 68 au votat „împotrivă”, iar 6 s-au abținut.

Totodată, Consiliul Național a adoptat și modificările la statut propuse de Ilie Bolojan, modificări care vor permite alegerea pe liste a echipei de conducere, precum și reacții mai rapide ale partidului, potrivit informațiilor G4Media.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: pnl congres extraordinar duminica
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