PNL convoacă Congresul extraordinar duminică

Consiliul Național al PNL s-a reunit vineri la ora 17:00, pentru a decide convocarea unui Congres extraordinar pentru ziua de duminică, 21 iunie.

Potrivit surselor MEDIAFAX, s-a decis, cu largă majoritate, organizarea Congresului Extraordinar duminică, 21 iunie.

606 delegați PNL au votat „pentru” organizarea congresului, 68 au votat „împotrivă”, iar 6 s-au abținut.

Totodată, Consiliul Național a adoptat și modificările la statut propuse de Ilie Bolojan, modificări care vor permite alegerea pe liste a echipei de conducere, precum și reacții mai rapide ale partidului, potrivit informațiilor G4Media.

(sursa: Mediafax)