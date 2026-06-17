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Demisie șoc în politică! Cătălin Predoiu părăsește funcția de prim-vicepreședinte al PNL!

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   16:48
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Demisie șoc în politică! Cătălin Predoiu părăsește funcția de prim-vicepreședinte al PNL!
Motivul din spatele deciziei prin care Cătălin Predoiu a părăsit conducerea PNL

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Acesta nu a părăsit însă partidul și își păstrează calitatea de membru PNL.

Potrivit acelorași surse, Predoiu este luat în calcul pentru a face parte din viitorul Guvern Veștea sau chiar pentru a prelua funcția de președinte al Senatului, în cazul în care demersul PSD și al liberalilor care susțin schimbarea actualei conduceri va avea succes și Mircea Abrudean va fi înlocuit.

În prezent, Cătălin Predoiu ocupă și funcția de vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

De-a lungul ultimelor săptămâni, el a spus că este în favoarea refacerii coaliției cu PSD, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură votată de PSD și AUR.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: predoiu demisie conducere pnl
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