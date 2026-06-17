Demisie șoc în politică! Cătălin Predoiu părăsește funcția de prim-vicepreședinte al PNL!

Potrivit acelorași surse, Predoiu este luat în calcul pentru a face parte din viitorul Guvern Veștea sau chiar pentru a prelua funcția de președinte al Senatului, în cazul în care demersul PSD și al liberalilor care susțin schimbarea actualei conduceri va avea succes și Mircea Abrudean va fi înlocuit.

În prezent, Cătălin Predoiu ocupă și funcția de vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

De-a lungul ultimelor săptămâni, el a spus că este în favoarea refacerii coaliției cu PSD, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură votată de PSD și AUR.

(sursa: Mediafax)