Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.

'Bine ați venit', a spus șeful statului.



'Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru noi, e prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri. Știu că ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională', a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.



Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.



Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.



Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.



Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.



În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.



Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.



'Vizita la București a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, este și prima vizită externă pe care acesta o efectuează de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău și are loc cu numai o zi înainte de preluarea de către Republica Moldova, pe 14 noiembrie, a președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organismul decizional al Consiliului Europei, mandat pe care vecinii noștri de peste Prut îl vor deține pentru următoarele șase luni', a informat Guvernul României.

AGERPRES