Primăvara protestelor de dinaintea toamnei congresului pentru șefia PNL

Protestele din această perioadă față de măsurile de restricții dau peste cap calculele politice, mai ales că, din cerințe de tipul „Jos masca!”, „Libertate!”, s-a ajuns la sloganul „Jos Guvernul!”. Liberalii, care se pregătesc, în toamna acestui an, de congresul din care va rezulta nu doar viitorul lider de partid, ci și viitorul candidat la Președinție, încearcă să se disocieze, voalat, de acțiunile Executivului, mai ales în ceea ce privește limitarea orarului în care funcționează magazinele. Partidul stătea, chiar și înainte de aceste mișcări de protest, pe un butoi cu pulbere, deoarece au existat atacuri din partea liderilor ardeleni împotriva lui Ludovic Orban, atacuri cauzate de modul în care au fost cedate funcții guvernamentale importante pentru USR-PLUS și UDMR, dar și a acțiunilor de ș a n t a j p o l i t i c p e c a r e USR-PLUS le exercită, prin unii dintre miniștri, asupra premierului Cîțu. Atât Orban, cât și Cîțu își doresc să candideze la congresul din toamnă, iar percepția alegătorilor liberali în ceea ce-i privește pe amândoi este printre cele mai nefavorabile.

Contextul măsurilor economice luate de Executiv, luptele interne guvernamentale dintre USR-PLUS și PNL, peste care s-au suprapus revendicările oamenilor, care solicită ridicarea restricțiilor impuse de la sfârșitul săptămânii trecute, acutizează starea tensionată din interiorul PNL. La sfârșitul săptămânii trecute, Avangarde a dat publicității un sondaj de opinie, realizat în perioada 15 – 25 martie 2021, cu privire strictă la congresul PNL. Eșantionul chestionat, prin metoda CATI, a fost de 910 persoane, la nivel național, iar întrebarea esențială a primit răspunsuri atât din partea întregului eșantion, cât și din partea votanților formațiunii liberale. Este vorba despre faptul că, „după câte știți, în acest an se va organiza Congresul pentru alegerea președintelui PNL. După părerea dumneavoastră, cine credeți că va fi viitorul președinte?”. Eșantionul total a arătat că percepția este aceea că Ludovic Orban va fi noul președinte al PNL. Cel puțin așa cred 14% dintre respondenți. 11% cred că șefia PNL va fi câștigată de premierul Florin Cîțu, în timp ce 8% sunt de părere că noul președinte PNL va fi Rareș Bogdan. Cel mai mare procent, de 54%, nu este interesat de această chestiune. Ei, bine, la aceeași întrebare, dar adresată de această dată alegătorilor PNL, 29% cred că va câștiga Orban, 25% cred că va câștiga Rareș Bogdan, iar 23% cred că va câștiga Florin Cîțu. 10 procente nu sunt interesați de subiect.

Liberalii se delimitează de restricții. Premierul, strâns cu ușa de USR-PLUS

Oficial, până în prezent, singurul care și-a anunțat candidatura la președinția PNL este Ludovic Orban. Contestat însă de o parte din partid care îl acuză că a sacrificat funcții importante din Guvern pentru a-și asigura fotoliul de președinte al Camerei Deputaților. Însă pentru Ludovic Orban, miza câștigării unui nou mandate în fruntea PNL este mult mai mare și rezultă din anunțul făcut recent, potrivit căruia ia în calcul foarte serios o candidatură, în anul 2024, pentru Președinția României. Florin Cîțu, care nu a anunțat încă intenția, în mod oficial, candidaturii la șefia partidului, nu a exclus niciodată public acest lucru. Însă măsurile pe care Guvernul le-a adoptat, soldate cu ample manifestări de proteste în toată țara, se întorc împotriva sa. Din interiorul PNL există voci, și nu puține, care contestă valabilitatea acestor măsuri. Unii chiar se delimitează de ele, cum este cazul deputatului Florin Roman, alții cer direct ridicarea restricțiilor, așa cum se întâmplă în cazul lui Alin Nica, de la Timișoara, sau al lui Emil Boc, de la Cluj. Iar Ludovic Orban l-ar fi avertizat deja pe Cîțu că, în cazul în care dorește să candideze la șefia PNL și va pierde, „meciul” se joacă cu funcția de prim-ministru pe masă.

Cîțu, cel mai apreciat membru al Guvernului. Are… 6% încredere

Premierul Florin Cîțu împlinește, astăzi, vârsta de 49 de ani și se bucură, conform unei cercetări sociologice realizate de Avangarde, de cea mai mare cotă de încredere dintre membrii guvernului pe care îl conduce. Mare, în comparație cu ceilalți, însă, ca procent, de-a dreptul ridicol – 6 la sută. Colegii săi Sorin Cîmpeanu, Nicolae Ciucă și Raluca Turcan au o cotă de încredere de 4%, 3%, respectiv 1%. 57 la sută dintre respondenți nu au încredere în niciunul dintre membrii Cabinetului Cîțu.

Rareș Bogdan, cel mai bine cotat prezidențiabil PNL în sondaje. Mult sub un prezumptiv candidat de stânga

La nici o jumătate de an de la alegerile parlamentare, Guvernul de „dreapta” are probleme serioase de imagine. Ieri, sociologul Mirel Palada a publicat, pe contul său de socializare, un extras dintr-un sondaj realizat de Sociopol luna trecută cu privire la intenția de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. PSD se află pe primul loc, cu 35%, urmat de PNL, cu 26%, de USR-PLUS, cu 17% și de AUR cu 12%. Restul formațiunilor se află sub pragul de 5%. Iar sondajul relevă faptul că doar 20 la sută din eșantionul chestionat este ferm hotărât să iasă la vot. Într-o bătălie directă cu Gabriela Firea la prezidențiale, Ludovic Orban ar obține doar 18%, în timp ce Rareș Bogdan este cotat cu 19 procente, conform acestor date. Iar lucrurile se complică și mai mult după ce, pe surse, aflăm că atât USR-PLUS, cât și liberalii apropiați lui Florin Cîțu consideră că președintele Klaus Iohannis nu se implică aproape deloc în susținerea măsurilor guvernului. Premierul, care a înțeles trendul descendent pe care îl are în opinia publică, ar fi intenționat chiar să renunțe la unele dintre măsurile criticate în stradă. Se lovește însă de opoziția USR-PLUS, care nu este de acord cu relaxarea măsurilor, ba, mai mult, propunând o intensificare a acestora.