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Vot în unanimitate: PSD a decis să intre în Guvernul Veștea

de Redacția Jurnalul    |    21 Iun 2026   •   17:19
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Vot în unanimitate: PSD a decis să intre în Guvernul Veștea
Agerpres/ Social-democrații intră în guvern

PSD a decis, în ședința de duminică după-amiază, să participe în guvernul Veștea, conform unor surse politice.

Potrivit G4media, lista de miniștri propuși de PSD este următoarea:

Interne – Marian Neacsu (și vicepremier)
Sanatate – Alexandru Rogobete
Energie- Bogdan Ivan
Munca – Florin Manole
Agricultura – Florin Barbu
Justitie- Radu Marinescu
Mediu – Mihai Ghigiu
Dezvoltare – Romeo Lungu
Secretar general al guvernului – Radu Oprea
Cultura – Ionuț Vulpescu.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: psd vestea vot unanimitate
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