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Vot în unanimitate: PSD a decis să intre în Guvernul Veștea

Agerpres/ Social-democrații intră în guvern

PSD a decis, în ședința de duminică după-amiază, să participe în guvernul Veștea, conform unor surse politice.