Vot în unanimitate: PSD a decis să intre în Guvernul Veștea

Plajele din Grecia sunt „invadate” de „pești iepure”. Crucea Roșie avertizează turiștii să aibă grijă la mușcăturile lor
Potrivit G4media, lista de miniștri propuși de PSD este următoarea:
Interne – Marian Neacsu (și vicepremier)
Sanatate – Alexandru Rogobete
Energie- Bogdan Ivan
Munca – Florin Manole
Agricultura – Florin Barbu
Justitie- Radu Marinescu
Mediu – Mihai Ghigiu
Dezvoltare – Romeo Lungu
Secretar general al guvernului – Radu Oprea
Cultura – Ionuț Vulpescu.
(sursa: Mediafax)
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