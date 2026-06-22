UPDATE Ședința Birourilor Permanente va fi reluată

UPDATE:
Ședința BPR va fi reluată după ce din dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea a fost eliminată sigla PNL.
Ședința se reia de la ora 10.45.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Liderul de grup al PNL a cerut ca în dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea să nu apară sigla PNL.
S-a supus la vot, iar această solicitare a trecut și cu voturile AUR.
Astfel, ședința BPR suspendată, ea urmând să fie reluată, probabil, mai târziu.
Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 10.00, în format online.
În această reuniune urma să se stabilească calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus Adrian Veștea.
Acesta a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propune pentru România, cerând un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.
(sursa: Mediafax)