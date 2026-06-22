UPDATE Ședința Birourilor Permanente va fi reluată

UPDATE:

Ședința BPR va fi reluată după ce din dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea a fost eliminată sigla PNL.

Ședința se reia de la ora 10.45.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Liderul de grup al PNL a cerut ca în dreptul miniștrilor propuși de Adrian Veștea să nu apară sigla PNL.

S-a supus la vot, iar această solicitare a trecut și cu voturile AUR.

Astfel, ședința BPR suspendată, ea urmând să fie reluată, probabil, mai târziu.

Ședința Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului a început la ora 10.00, în format online.

În această reuniune urma să se stabilească calendarul oficial al procedurilor pentru votul de învestitură al Guvernului propus Adrian Veștea.

Acesta a depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propune pentru România, cerând un calendar rapid pentru audieri și votul de învestitură.

(sursa: Mediafax)