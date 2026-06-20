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Siegfried Mureșan avertizează: O minoritate agresivă încearcă să preia puterea

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   19:20
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Siegfried Mureșan avertizează: O minoritate agresivă încearcă să preia puterea
Siegfried Mureșan denunță o tentativă de puci în partid

„Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu, George Simion - toți au pierdut la vot”. Siegfried Mureșan acuză o „minoritate agresivă" că încearcă să preia puterea.

Mesaj tranșant al lui Siegfried Mureșan cu o zi înainte de Congresul PNL. Pe cine acuză eurodeputatul.

„Adrian Năstase, Victor Ponta, Viorica Dăncilă, Marcel Ciolacu, George Simion — toți au pierdut la vot.

Fiindcă majoritatea din România vrea reformare, vrea modernizare, vrea o Românie europeană.

Cei care au pierdut la vot au încercat, de mai multe ori, după ziua votului, să facă dintr-o minoritate o majoritate.

Asta se întâmplă și acum în România.

O minoritate agresivă încearcă să preia puterea împotriva voinței oamenilor.

Nu vor reuși nici acum”, transmite europarlamentarul.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: siegfried muresan PNL minoritate agresiva
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