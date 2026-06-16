Tánczos Barna anunță sprijin total pentru fermieri, ignorând haosul de la București

Ministrul interimar al Agriculturii și vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a anunțat marți că a inițiat în Parlament noi programe de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine și a depus un proiect de lege pentru combaterea pestei porcine africane.

Barna a declarat că fermierii au nevoie de cel mai bun ajutor, „indiferent dacă există sau nu un guvern cu puteri depline”.

„Fermierii au nevoie urgent de soluţii şi sprijin, indiferent dacă ţara are sau nu un guvern cu puteri depline. De aceea, astăzi am iniţiat în Parlament programe de sprijin pentru crescătorii de porci şi bovine şi am depus un proiect de lege pentru combaterea mai eficientă a pestei porcine africane”, a transmis vicepremierul UDMR.

Programul pentru crescătorii de bovine prevede un sprijin financiar de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină, pentru toate animalele cu vârsta de cel puțin 22 de luni.

„Pentru crescătorii de porcine, sprijinul este de aproximativ 12 euro/loc de cazare pentru porcii de îngrășare și de aproximativ 14 euro/loc de cazare pentru animale de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe”, a transmis acesta.

Proiectul de lege privind pesta porcină africană, anunță Tanczos Barna, aduce măsuri mai dure pentru a limita răspândirea bolii.

Acesta prevede sancțiuni pentru transportul și comerțul ilegal cu animale vii, posibilitatea confiscării mijloacelor de transport folosite și „introduce măsuri mai eficiente pentru limitarea răspândirii bolii în populația de mistreți”.

(sursa: Mediafax)