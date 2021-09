Tensiuni fără precedent în PNL, cu două săptămâni înainte de congres. Cel mai prosper senator se delimitează de Cîțu

Cu două săptămâni înainte de cel mai agitat congres din istoria post-decembristă a PNL, lucrurile în interiorul partidului par să se tensioneze și mai mult. Unul dintre susținătorii premierului Florin Cîțu a anunțat că se delimitează de acțiunile Guvernului. Și nu este vorba despre un senator oarecare, ci despre un apropiat al ministrului Finanțelor, Dan Vîlceanu. Ion Iordache este unul dintre cei mai prosperi parlamentari ai PNL, proprietar peste 11,5 milioane de metri pătrați de teren. Acesta consideră că guvernarea a eșuat și acuză aripa Cîțu de blat cu PSD. La rândul său, președintele PNL Ludovic Orban și-a întețit atacurile la adresa lui Klaus Iohannis, pe care îl consideră vinovat pentru scăderea în sondaje a partidului.

Ion Iordache, unul dintre cei mai influenți senatorii PNL, aflat în aripa liderului de la Gorj, Dan Vîlceanu, un susținător al moțiunii lui Florin Cîțu la congresul din 25 septembrie, rupe rândurile și anunță că se delimitează de actuala guvernare. Într-o postare pe contul său de socializare, acesta arată că este profund întristat când vede că „șansa de dezvoltare a României este aruncată la gunoi cu atâta imaturitate”. „Au primit cadou un Guvern, o majoritate parlamentară stabilă și o echipă liberală unită în jurul unui program de guvernare. Au distrus tot, iar blatul cu PSD a pus capacul. În loc să arătăm lumii cât de multe poate realiza echipa liberală, în goana lor după putere au călcat totul în picioare”, susține senatorul.

Iordache declară: „Nu pot accepta să fiu asociat cu asemenea politică distructivă. Succesul, banii și funcțiile nu mi-au luat mințile, cum văd că se întâmplă la unii dintre colegi. Guvernarea a eșuat, nu poți susține că economia duduie, când prețurile au explodat, iar la veniturile oamenilor nu s-a adăugat nimic”. Senatorul este de părere că anul 2021 este unul pierdut. „Deși i-am girat necondiționat, această echipă mi-a pierdut complet încrederea. Este primul an fără un proiect național de investiții. (…) Din cauza campaniei interne, programele începute de guvernul Orban au fost suspendate; Finanţarea proiectelor aflate pe lista sinteză a Companiei Naţionale de Investiţii a fost blocată”, mai arată acesta.

Orban: Noi și Klaus Iohannis suntem vinovați de scăderea partidului în sondaje

PNL Gorj, organizația din care face parte senatorul Ion Iordache, condusă de ministrul Finanțelor Dan Vîlceanu, îl susține pe Florin Cîțu la conducerea partidului, iar semnalul tras de parlamentar este unul destul de prost, mai ales în ajunul alegerilor. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele în exercițiu al PNL, Ludovic Orban, a avut o serie de atacuri la adresa lui Klaus Iohannis, acuzându-l că este una dintre principalele cauze pentru care partidul se află în cădere liberă în sondajele de opinie.

„PNL a avut un scor constant în toate sondajele de opinie inclusiv în luna iunie, de 26-27 la sută. Din momentul apariției dezvăluirilor despre Florin Cîțu am început să scădem, iar acum am scăzut și mai mult odată cu declanșarea crizei politice, în care noi suntem considerați principalul responsabil. Noi, zicând Klaus Iohannis, Florin Cîțu, PNL. Noi suntem considerați principalii responsabili pentru criza politică. Oamenii sunt foarte critici față de noi. Ne reproșează clar că în loc să ne ocupăm de guvernare, în loc să găsim soluții pentru marile probleme cu care se confruntă românii, noi am declanșat o bătaie internă și acum am declanșat o criză politică”, a spus Ludovic Orban. Acesta este de părere că cine va fi ales președintele PNL în 25 septembrie va trebui să pună punct crizei, să refacă unitatea PNL, să refacă și coaliția și să investească un guvern „care să pună piciorul pe accelerație, care să facă performanță”.

Scenariile pentru Palatul Victoria, după ce liberalii își aleg noul șef

Criza politică, suprapusă peste alegerile din PNL, este departe de a se fi încheiat. Însă ambele tabere din interiorul partidului au un mesaj unic: nu vor guvernare cu PSD. Actuala conducere a partidului, controlată, în proporție covârșitoare, de susținătorii lui Florin Cîțu, a adoptat chiar și o rezoluție potrivit căreia nu vor face alianță de guvernare cu social-democrații, dar nici nu vor accepta un sprijin parlamentar din partea PSD pentru un guvern minoritar PNL. Ludovic Orban, în schimb, vede doar trei posibilități pentru depășirea crizei guvernamentale. „Cea mai potrivită variantă ar fi refacerea coaliției cu USR-PLUS. A doua ar fi un guvern PNL-PSD, ceea ce ar însemna o catastrofă pentru România. Desigur, mai este și varianta ca PNL să intre în opoziție”, este evaluarea actualului președinte al Camerei Deputaților.

De cealaltă parte însă, aripa Cîțu,. prim vocea prim-vicepreședintelui Rareș Bogdan, condiționează împăcarea cu cei de la USR-PLUS prin aplicarea unei „sancțiuni politice”. „Le oferim celor din USR-PLUS șansa să se recredibilizeze, să se reîntoarcă. Sigur, nu vor mai primi la fel de multe ministere, dar vor primi 3-4 ministere și pot continua munca pentru cetățeni. Nu le mai dăm 5 ministere, cu siguranță. Când fugi și abandonezi, când cresc prețurile la energie, când trebuie să semnezi PNRR, când începe școala și tu fugi de la guvernare și te porți iresponsabil, te aliezi cu AUR, pentru greșeala făcută și neajunsurile create și criza politică pe care au generat-o, e necesar să plătească”, amenință europarlamentarul.

Săptămâna începe cu o incertitudine privind planul moțiunii de cenzură inițiată de USR-PLUS și AUR. Aceștia speră ca mâine să fie convocat plenul reunit, pentru vot. Birourile Permanente Reunite au stabilit însă că o astfel de ședință va fi convocată după ce CCR va lua o decizie în ceea ce privește conflictul juridic de natură constituțională invocat de Executiv. Miercuri, părțile implicate sunt așteptate să depună la Curte punctele de vedere.