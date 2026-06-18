De ce verdictul Curții Supreme de Justiție îi poate arunca în aer cariera politică lui Dominic Fritz

Judecătorii Curții Supreme de Justiție de la Secția de de Contencios Administrativ şi Fiscal au rămas în pronunțare, pentru astăzi, ora 9.00, în dosarul liderului USR, Dominic Fritz.

Dosarul lui Fritz de la ÎCCJ, înregistrat pe 6 aprilie 2026, a avut doar 2 termene. La primul termen din 15 mai 2026, liderul USR solicitând amânarea pentru a dat posibilitate Agenției Naționale de Integritate să ia cunoştinţă de cererea de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de Fritz.

Dosarul de integritate al lui Dominic Fritz vizează o acuzație de conflict de interese administrativ, emisă de Agenția Națională de Integritate (ANI). Obiectul juridic al litigiului este un conflict de interese administrativ legat de semnarea unui document urbanistic.

ANI susține că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese după ce, în anul 2020 (la începutul primului său mandat de primar), a aprobat un referat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ). PUZ-ul implica o firmă la care era asociat un arhitect de la care Dominic Fritz contractase anterior un împrumut de natură personală/financiară pentru finanțarea campaniei sale electorale din 2020.

Agenția consideră că semnarea actului în beneficiul acelei entități a afectat imparțialitatea exercitării funcției publice, generând un conflict de interese.

Curtea de Apel Timișoara l-a găsit vinovat pe liderul USR

În prima instanță, Curtea de Apel Timișoara, l-a găsit vinovat pe Dominic Fritz. În februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a respins contestația edilului și a menținut raportul ANI.

În aprilie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins ca inadmisibilă o cerere de revizuire depusă de primar.

Dominic Fritz a declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel. Înalta Curte de Casație și Justiție are programat un termen chiar astăzi, 5 iunie 2026, pentru a dezbate recursul și posibila sesizare a Curții Constituționale (CCR) în acest caz.

Cum se apără Dominic Fritz

Primarul municipiului Timișoara susține că interpretarea ANI este „abuzivă” și utilizată ca „armă politică”. Acesta afirmă că legea prevede pentru această abatere o sancțiune administrativă minoră (reducerea indemnizației cu 10% timp de 6 luni) și declară public că nu își va pierde mandatul de primar sau funcția din partid din această cauză. Cu toate acestea, opozanții politici și anumiți juriști avertizează că o decizie definitivă nefavorabilă i-ar putea periclita poziția de primar și de președinte național al USR.

Ce se întâmplă dacă ÎCCJ menține decizia Curții de Apel Timișoara: Fritz este demis din funcția de primar al Timișoarei, ar putea primi interdicție de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani

Dacă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) respinge recursul lui Dominic Fritz și menține decizia Curții de Apel Timișoara, raportul ANI devine definitiv, iar efectele juridice sunt imediate.

Ca procedură, Prefectul Județului Timiș este obligat prin lege să emită un ordin de încetare a mandatului înainte de termen iar Dominic Fritz va fi demis din funcția de primar al Timișoarei.

Conducerea primăriei ar putea fi preluată temporar de unul dintre viceprimari, iar Guvernul va trebui să organizeze alegeri locale anticipate în Timișoara pentru restul mandatului.

Potrivit legii, Dominic Fritz, ar putea primi și o interdicție de a ocupa funcții publice timp de 3 ani, ceea ce i-ar putea genera probleme în cadrul USR.

Legea nr. 176/2010 prevede că persoana față de care s-a constatat definitiv un conflict de interese administrativ este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Această interdicție îi va bloca dreptul de a candida la următoarele alegeri locale sau parlamentare din România pe durata celor 3 ani. Pierderea funcției de primar și interdicția legală de a candida la demnități publice pot declanșa automat o criză internă în USR.

Conform articolului 160 din Codul Administrativ, mandatul unui ales local încetează automat în momentul rămânerii definitive a unei decizii de integritate.

Sorin Grindeanu: „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid!”. Kelemen Hunor: „Bolojan a luat USR-ul fără acte”

Mai mulți lideri politici au comentat în această săptămână situația juridică a liderului USR. „Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducator: Gavril Bolojan”, ar fi spus Sorin Grindeanu, într-o ședința PSD

Aceeași concluzie a fost exprimată cu câteva zile înainte și de președintele UDMR, Kelemen Hunor:

„În acest moment, asta se conturează. Deocamdată, el a luat USR-ul fără acte. În 2030 vom fi după trei rânduri de alegeri: în 2028 vor fi alegerile parlamentare, în 2029 europarlamentarele, iar în 2030 prezidențialele. Asta înseamnă că vor exista încercări repetate pentru fiecare partid și pentru fiecare lider. S-ar putea ca, la finalul acestor încercări, pe zona de centru-dreapta să existe un lider care va intra în cursa prezidențială, iar acel lider să fie Ilie Bolojan”, a spus Kelemen Hunor într-un interviu pentru Recorder.

Dominic Fritz: „Mă uit cu calm la ziua de joi. Nu ANI și nu Justiția pune președinți la partide„

„Eu nu vreau să fac speculații. Nu ANI și nu Justiția pune președinți la partide. Am fost ales președinte al USR de membri. E o responsabilitate și o onoare. Nici ANI cu rapoarte inventate, nici Justiția… Mă uit cu calm la ziua de joi. Când apar pe o listă neagră, făcută de CSM, înțeleg de ce unii oameni au semne de întrebare. Când cu 2 săptămâni, înaintea unui proces care ar putea să se sfârșească cu o interdicție pe 3 ani, un lucru grav, ești pus pe o listă neagră ca dușman al Justiției – apar întrebări. Mandatul meu de primar îl voi duce până la capăt„, a spus președintele USR, într-un interviu pentru Antena 3.

(sursa: Mediafax)