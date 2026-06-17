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Război total! Veștea vrea să candideze la președinția PNL

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   11:23
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Război total! Veștea vrea să candideze la președinția PNL
Cine cedează primul? Conflict total între Bolojan și Veștea după desemnarea premierului

Adrian Veștea vrea să candideze la funcția de președinte al PNL, după ce va fi investit premier, susțin surse din partid.

Sursele citate spun că Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL în eventualitatea unui Congres, după ce va fi învestit în funcția de premier.

Nu ar trebui să fie un lider al partidului la Palatul Victoria și unul la Modrogan, adaugă sursele.

La congres, Veștea ar urma să vină cu o moțiune pentru șefia partidului și cu echipa lui de conducere.

PNL condus de Ilie Bolojan a anunțat marți că, având în vedere că Adrian Veștea nu și-a depus mandatul de premier dat de președintele Nicușor Dan, acesta se situează în afara partidului.

Biroul Politic Național al PNL a votat cu o majoritate clară împotriva participării PNL la un guvern cu PSD (39 voturi pentru, 10 împotrivă, 4 abțineri), împotriva susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea (41 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri) și pentru solicitarea adresată acestuia de a-și depune mandatul de premier desemnat (39 voturi pentru, 13 împotrivă, 3 abțineri)”, anunță PNL.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Adrian Veștea presedintie pnl candidatura
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