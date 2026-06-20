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Veștea îl propune pe Luca Niculescu la Externe pentru ofensiva OCDE

de Redacția Jurnalul    |    20 Iun 2026   •   17:20
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Veștea îl propune pe Luca Niculescu la Externe pentru ofensiva OCDE
Luca Niculescu, viitorul ministru de Externe

Premierul desemnat Adrian Veștea susține că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă a treia mare ancoră strategică a țării, după Uniunea Europeană și NATO.

În urma unei întâlniri cu Luca Niculescu, coordonatorul procesului de aderare la OCDE și „viitor ministru de Externe”, Veștea anunță că finalizarea aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va reprezenta una dintre prioritățile viitorului program de guvernare.

„A treia ancoră externă pentru România după UE și NATO o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiții mai mari și mai bune, dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță.

Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE și viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce. Cu ocazia acestei întâlniri, am lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenționez să-l prezint Parlamentului.

Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global.

Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de țară și vom face tot ce ține de noi pentru a atinge acest obiectiv care întrunește consens la nivelul societății românești.

În mod evident, inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susținut și echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: vestea ocde ministru externe luca niculescu
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