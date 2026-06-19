Adrian Veștea refuză candidatura și anunță că va contesta oficial Congresul PNL

„Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.

Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.

De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată.

Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, transmite Veștea.

(sursa: Mediafax)