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Adrian Veștea refuză candidatura și anunță că va contesta oficial Congresul PNL

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   21:56
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Adrian Veștea refuză candidatura și anunță că va contesta oficial Congresul PNL
Adrian Veștea refuză șefia PNL și atacă Congresul

Tensiunile din PNL se amplifică înaintea Congresului partidului. Adrian Ioan Veștea susține că solicitarea de amânare cu o săptămână a reuniunii a fost respinsă fără motiv și acuză că adevărata miză este blocarea învestirii Guvernului.

„Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț.

Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.

De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată.

Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, transmite Veștea.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: vestea pnl candidatura congres
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