Guvernul Veștea vrea 15% din buget pentru Educație și Cercetare până în 2030

Documentul pune accent pe modernizarea sistemului educațional, creșterea calității actului didactic și corelarea mai strânsă cu piața muncii.
Proiectul de program de guvernare poziționează educația și cercetarea drept motoare ale dezvoltării economice și sociale, cu accent pe investiții, digitalizare, reducerea abandonului școlar și creșterea competitivității sistemului universitar.
Ținta de 15% din buget pentru educație până în 2030 reprezintă una dintre cele mai ambițioase direcții asumate în document.
Educație preuniversitară: competențe-cheie și reducerea abandonului școlar
Reforma propusă pentru învățământul preuniversitar are ca obiectiv dezvoltarea celor opt competențe-cheie europene, astfel încât absolvenții să devină mai bine integrați profesional și social.
Printre direcțiile majore se numără:
actualizarea planurilor-cadru și modernizarea curriculumului
introducerea competențelor digitale și a gândirii critice
standardizarea evaluărilor și a examenelor naționale
reducerea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional
Documentul prevede și investiții în infrastructura educațională, cu accent pe mediul rural, laboratoare moderne și dezvoltarea campusurilor pentru învățământ dual.
Extinderea școlilor-pilot și digitalizarea educației
Programul propune extinderea școlilor-pilot pentru inovare curriculară și învățământ dual, precum și integrarea platformelor de e-learning în procesul educațional.
Manualele clasice ar urma să fie completate de instrumente digitale interactive, într-un proces amplu de digitalizare a educației.
Educația timpurie și statutul profesorilor
O altă prioritate este extinderea educației timpurii și dezvoltarea infrastructurii de creșe.
Pentru cadrele didactice sunt propuse:
formare profesională continuă
recrutare pe bază de merit
salarii competitive
evaluare pe criterii de performanță
Se discută inclusiv corelarea performanței elevilor cu rezultatele obținute la examenele naționale.
Învățământ superior și cercetare: autonomie și performanță
În zona universitară, documentul propune diferențierea instituțiilor în funcție de misiune:
educație
educație și cercetare
educație și cercetare avansată
Se urmărește creșterea autonomiei financiare și dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic, precum și o mai bună corelare între pregătirea universitară și piața muncii.
Finanțarea cercetării: țintă de 1% din PIB
Pentru sistemul de cercetare-dezvoltare-inovare, strategia prevede reorganizarea și eficientizarea instituțiilor, pe baza evaluărilor recente, precum și creșterea finanțării publice până la 1% din PIB până în 2030.
Sunt încurajate:
parteneriate public–privat
transfer tehnologic
crearea de hub-uri regionale de inovare
competiții multianuale pentru cercetători
Domenii prioritare menționate includ inteligența artificială, biotehnologiile și semiconductorii.
Digitalizare și debirocratizare în educație
Un capitol important îl reprezintă digitalizarea completă a sistemului educațional, prin:
catalog electronic
formulare unificate de raportare
interoperabilitatea bazelor de date
platforme educaționale interactive
Scopul este reducerea birocrației și eficientizarea activității cadrelor didactice și a cercetătorilor.
Programe sociale și prevenirea abandonului școlar
Sunt susținute programe deja existente sau în extindere, precum:
„Școală după școală”
PNRAS și PNRAU
mese sănătoase în școli
programe remediale și de sprijin educațional
De asemenea, sunt vizate măsuri pentru elevii din diaspora și comunitățile istorice, inclusiv burse și facilitarea recunoașterii diplomelor.
(sursa: Mediafax)