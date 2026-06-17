Lovitură pentru noul Executiv: USR refuză să voteze Guvernul Veștea din cauza traseismului politic

Formațiunea susține că executivul propus „nu are susținerea cetățenilor și nu va avea nici sprijinul USR”, criticând structura politică a viitorului guvern și direcția acestuia.

În cadrul aceleiași ședințe, Comitetul Politic al USR l-a mandatat pe președintele partidului, Dominic Fritz, să poarte discuții cu liderii PNL și UDMR, precum și cu președintele României, Nicușor Dan, în vederea identificării unei soluții politice pentru depășirea situației.

USR afirmă că este necesară o soluție de guvernare stabilă, care să asigure continuitate și reforme, în contextul actual al crizei politice.

Critici privind structura și direcția guvernului

Formațiunea consideră că formula guvernamentală propusă este „profund antireformistă” și ar genera costuri suplimentare pentru bugetul de stat.

În viziunea USR, acest executiv nu ar avea capacitatea de a implementa reformele necesare și ar conduce la blocaj instituțional.

De asemenea, reprezentanții partidului au criticat includerea unor politicieni considerați „traseiști”, susținând că aceștia pot influența votul politic, dar nu pot genera încredere publică.

Poziție privind viitoarea guvernare

USR transmite că, în eventualitatea în care Guvernul Veștea nu va obține votul de învestire în Parlament, formațiunea va veni cu propuneri proprii pentru asigurarea unei guvernări stabile și eficiente.

Partidul subliniază că miniștrii săi au continuat să implementeze reforme în ultimele luni și că acest parcurs trebuie menținut în orice viitor executiv.

(sursa: Mediafax)