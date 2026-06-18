Cum vede Diana Șoșoacă ieșirea din criza politică: Guvern minoritar SOS-AUR sau anticipate

În cadrul consultărilor cu președintele Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni, Diana Șoșoacă, i-a transmis șefului statului că formula unui guvern minoritar ar fi cea mai potrivit pentru ieșirea din impasul în care se află partidele parlamentare.

„Eu când am fost la Cotroceni i-am spus lui Nicușor Dan, dacă vrea, la momentul ăsta părerea mea că un guvern minoritar este soluția. Am mai avut o situație de acest gen în trecut și a funcționat foarte bine. Dar eu cred că până la urmă tot la anticipate vom ajunge”, a declarat Șoșoacă într-o intervenție la B1 TV.

În ceea ce privește configurarea acestui guvern minoritar, europarlamentara a spus că ar fi în favoarea unei componențe SOS-AUR.

„Mi-ar conveni, de exemplu, un guvern SOS AUR. Recunosc că avem oameni foarte buni. Cred că s-ar putea să reușim să facem un guvern, astfel încât să scoatem țara din criză, pentru că avem foarte buni specialiști și putem merge mai departe”, a transmis lidera SOS.

De asemenea, Șoșoacă s-a arătat deschisă la preluarea conducerii Executivului: „Aș prelua funcția de prim-ministru. Aș face România mare din nou, credeți-mă”.

Cu toate acestea, președinta SOS România a concluzionat că scenariul cel mai corect și probabil va fi cel al alegerilor anticipate.

„Cealaltă soluție, și cred că este cea mai viabilă, ar fi alegeri anticipate. Pentru că nu se mai regăsesc opțiunile oamenilor în actuala configurare politică a Parlamentului României. Ori minoritar, ori anticipate. Și văd că mulți vorbesc de anticipate”, conchide Șoșoacă.

Diana Șoșoacă, a mai explicat de ce nu ar fi constituțional un eventual mandat de premier al lui Adrian Veștea. La fel ca multe dintre vocile de pe scena politică, Șoșoacă spune că Nicușor Dan ar trebuit să organizeze consultări separate.

„Tomac n-avea ce să facă, pentru că, în momentul în care a discutat cu partidele, iar partidele au spus că nu-l votează. (...) După ce Tomac și-a depus mandatul, conform Constituției României Președintele trebuia să cheme din nou partidele la Consultări la Cotroceni”, a afirmat Șoșoacă.

Aceasta este de părere că mandatul lui Veștea încalcă Constituția.

„Această numire a lui Veștea este lovită de nulitate absolută. Este încălcată Constituția. Nu au fost chemate din nou partidele. Dar nu cred că e culpabil aici (n.r. – Nicușor Dan), pentru că în Constituție nu se menționează literalmente că este obligat”, explică Șoșoacă.

Fiind de profesie avocat, ea a explicat și cum se interpretează legile în drept.

„Noi luăm în integralitate absolut tot ceea ce înseamnă la un capitol și interpretăm și în sensul pe care l-a avut Constituția și îl are. Deci era obligat, pentru fiecare propunere, să discute din nou”, susține Șoșoacă.

Ea susține că Guvernul Veștea nu poate fi constituțional.

„Veștea, și dacă-l învestește, nu poate fi un Guvern legal și constituțional”, susține Șoșoacă.

Reamintim că anunțul de desemnare a lui Adrian Veștea, membru PNL, în funcția de premier, a fost dat de Nicușor Dan duminică, atunci când Tomac și-a depus mandatul, anunțând că renunță la funcția de premier.

Numirea lui Veștea a venit „pe nepusă masă”, agravând scindarea din rândul liberalilor. Reamintim că Ciprian Ciucu, vicepreședintele PNL a precizat că liberalii nu au fost consultați înainte de numirea lui Veștea în funcția de premier.

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(sursa: Mediafax)