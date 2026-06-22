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Votul de învestire a Guvernului Veștea se va da astăzi

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   11:17
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Votul de învestire a Guvernului Veștea se va da astăzi
Votul de învestire a Guvernului Veștea se va da azi

Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea încep luni, la ora 12. Votul de învestire va avea loc, cel mai probabil, începând cu ora 21.30.

Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea încep la ora 12. Unul dintre primii miniștri audiați va fi Bogdan Gruia Ivan, care în guvernul demis a condus Ministerul Energiei. El este propus în aceeași funcție.

Audierile fiecărui ministru vor dura circa 30 de minute, însă este posibil ca în unele cazuri să fie prelungite în anumite situații.

În acest context, votul de învestire va avea loc începând cu ora 21.30.

Dată fiind ora târzie a ședinței plenului, dacă Guvernul Veștea va obține votul de învestire, jurmântul va avea loc, cel mai probabil, marți.

Veştea are nevoie de 233 de voturi pentru învestirea Cabinetului.

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: guvern Veștea vot parlament
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