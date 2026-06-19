Ce orașe aleg românii pentru o viață mai bună? Localitățile medii urcă în clasamentul calității vieții

Clasamentul reflectă o schimbare tot mai vizibilă în preferințele populației, care pune accent pe calitatea vieții și nu doar pe oportunitățile economice.

Pe locul al doilea se află Cluj-Napoca, în timp ce Sibiul a urcat în top cinci al celor mai atractive orașe pentru trai. Din clasament mai fac parte Constanța și Timișoara, considerate în continuare destinații preferate de românii care caută un echilibru între carieră și viața personală.

Orașele mici și medii preferate de români

O tendință nouă este creșterea atractivității orașelor mici și medii. Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Jiu și Baia Mare urcă în preferințele românilor, pe fondul unui nivel de trai mai echilibrat și al costurilor mai mici, comparativ cu marile centre urbane.

Care sunt criteriile de alegere?

Specialiștii explică această schimbare prin faptul că tot mai mulți oameni își aleg locul de trai în funcție de confortul de zi cu zi și de accesul la servicii esențiale, nu doar după numărul locurilor de muncă disponibile.

Clasamentul a fost realizat pe baza unor criterii, precum oportunitățile de petrecere a timpului liber, accesul la sport și activități recreative, calitatea infrastructurii, mobilitatea urbană, siguranța, serviciile medicale și costul real al vieții. Rezultatele arată că, pentru mulți români, orașul ideal este cel care oferă un echilibru între dezvoltare, siguranță și bunăstare, potrivit observatornews.ro.