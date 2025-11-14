Cum putem, în mod gratuit, să creștem longevitatea. „Primul lucru este să facem detox digital” 

Chiar dacă mulți oameni consideră că o viață lungă și sănătoasă se obține cu mulți bani și este rezervată celor bogați, specialiștii reuniți zilele trecute la Longevity Expo Forum Fest au arătat că există metode la îndemâna oricui și gratuite prin care putem „adăuga ani vieții și viață anilor”, așa cum spunea Ana Aslan, o vizionară în domeniul longevității. Alegerea alimentelor naturale și bogate în antioxidanți, eliminarea ronțăielilor de seară, deconectarea periodică de la tehnologie și ecrane, pentru a evita demența digitală, evitarea factorilor toxici, inclusiv a excesului de medicamente, sunt doar câteva dintre aceste metode.

Longevitatea nu mai este un concept rezervat bătrâneții, ci un proces de învățare, educație și echilibru care începe din primii ani de viață este concluzia celor trei zile de conferințe și dezbateri desfășurate la Biblioteca Națională a României, în cadrul evenimentului Longevity Expo Forum Fest 2025, în care specialiști din mai multe domenii au dezvăluit cum să trăim mai mult și mai bine.

O imunitate puternică începe de la mamă

Imunitatea este prima barieră împotriva bolilor care ne scurtează viața, iar primul pas în longevitatea noastră este, practic, făcut părinții noștri, deoarece imunitatea cu care ne naștem o primim la aceștia.

„În momentul în care noi ne naștem, avem un bagaj tradus în anticorpi, pe care îl primim de la mamă. De-aia mama este bine să fie vaccinată în cursul sarcinii, pentru ca bagajul nostru, respectiv protecția pe care o avem după ce ne-am născut, să fie la un nivel maximal. Un lucru care nu se prea mai înțelege în momentul de față și nu se prea mai face”, a spus prof. dr. Adrian Streinu Cercel, subliniind faptul că imunitatea pe care o dezvoltăm apoi, în viață, este o problemă foarte complexă, care începe de la mecanismele simple, de apărare ale organismului, cum ar fi pielea și mucoasele, care intră în contact direct cu mediul înconjurător și cu diverse microorganisme (virusuri, bacterii, fungi), care generează anticorpi protectori.

„Informația genetică pe care ne-o aduc microorganismele este de 100 de ori peste informația genetică a propriului nostru organism. Aceste microorganisme care se găsesc la nivelul tubului digestiv, în principal, sintetizează și eliberează o serie de metaboliți, care au rolul de a face mentenanța mucoasei intestinale. Iar în momentul în care noi ne apucăm să luăm antibiotice, de exemplu, fără niciun fel de prescripție, nu facem altceva decât să distrugem una din aceste bariere, o componentă importantă a acestei bariere și să generăm inflamație. Inflamația este cea care ne îmbătrânește în esență”, a explicat dr. Streinu Cercel.

Dr. Alina Epure, expert în biochimia nutriției: „Alimentația este fundația fiecărei celule”

O altă metodă prin care putem să intervenim, să prevenim îmbătrânirea precoce și să adăugăm ani sănătoși vieții este prin alimentație. Potrivit specialistei în biochimia nutriției Alina Epure, nu contează doar ce mâncăm, ci și când.

„În corpul nostru ne-am obișnuit să punem orice, oricând, în funcție de dorințe, de stres, de ce ne aduce cineva acasă, de prăjitura care ne tentează la colț de stradă, dar toate acestea pot fi alimente cu rol inflamator și ne degradează. (…) Prin alimentație putem să redefinim cu totul calitatea vieții noastre, nivelul de energie, capacitatea noastră de a ne concentra, capacitatea noastră metabolică și, în același timp, regenerarea.

Mulți oameni se panichează de această îmbătrânire generală, dar, în același timp, avem perspectiva prevenției. Ar trebui să vedem ce mâncăm, cum gândim, cum ne mișcăm, cum ne bucurăm în fiecare zi.

Puțini sunt cei care intervin și au un angajament de termen lung. Avem această tendință, de a împrumuta o dietă rapidă - să avem rezultate de luni până vineri sau din 1 ianuarie până pe 30 ianuarie și după care gata, tot anul s-a terminat din perspectiva planului de sănătate. Dar, atunci când vorbim de longevitate, este nevoie de un angajament de termen lung, de consecvență și de participare. Dacă noi nu participăm zilnic la starea noastră de bine, să nu ne așteptăm să vină cineva cu sacul de sănătate la ușă, să ne dea și de acolo să luăm în fiecare zi exact cât ne trebuie.

Deci alimentația este fundația sănătății, este fundația fiecărei celule. În funcție de ceea ce mâncăm putem sau nu să funcționăm pe culoarul potrivit. În același timp, cred că este important să ne facem timp să și mâncăm la orele potrivite, să creăm o rutină. Chiar dacă avem un program încărcat, să prioritizăm în primul rând nevoile noastre de a ne hidrata, de a dormi, de a ne mișca, astfel încât, prin alimentație, să obținem beneficiile pe care ni le dorim”, a subliniat experta în nutriție, la cea de-a treia ediție a Longevity Expo Forum Fest.

Ronțăielile de seară distrug dieta de peste zi

Potrivit medicului, „ziua de mâine începe de la cina de astăzi”, însă, în cele mai multe familii, cina reprezintă un moment de răsfăț și de deconectare față de problemele de peste zi.

„Se pune pe masă tot ce nu s-a consumat în timpul zilei, se mai aduc la masă și poveștile nefericite de peste zi, în care fiecare are o nemulțumire, o copleșire, o supărare și atunci și această amprentă negativă asupra alimentelor. Apoi, statul la televizor, care vine la pachet cu multe ronțăieli. Iar aceste gustări de seară distrug cu totul ce am reușit să construim pe parcursul zilei.

Este esențial să avem o continuitate de la trezire până la culcare și de la culcare până la trezire, pentru că întâlnim adesea și oameni care mănâncă aparent sănătos, dar la ore nepotrivite: seara târziu sau noaptea. În mod normal, nu ar trebui să mâncăm după orele 18-19, și aceea ar trebui să fie masa finală a zilei, nu masa principală”, subliniază dr. Epure.

Medicul a explicat că alimentele consumate seara, la mai ales după ora 20, nu mai reprezintă un suport de energie pentru noi, nu mai avem la ce să le folosim: „Așa că noi suntem obosiți la final de zi și tubul digestiv este obosit și vrea doar alimente ușor digerabile, care se reprezintă un start pentru regenerare, pentru detoxifierea din timpul nopții”.

De asemenea, alimentele reprezintă „un instrument valoros” de intervenție în orice boală și de prevenire a afecțiunilor. „Fiecare dintre noi să aibă un semafor în farfurie, în fiecare zi: roșu, galben, verde - pentru că de acolo ne luăm antioxidanții necesari”.

„Mâncatul seara, la televizor - un castron de floricele sau de nuci sau de mere sau orice am mânca seara -, nu reprezintă decât un stresor pentru corpul nostru, un agresor, și de aici alimentul nu mai are un rol terapeutic, ci este efectiv o otrăvire a corpului nostru”

Dr. Alina Epure, specialist în biochimia nutriției și terapeut nutritionist

„Pentru mine, produsele stupului sunt alimente, pentru că ele se absorb foarte bine la nivelul celulei umane și ne fac foarte bine. Ele sunt o sursă naturală de vitamine, minerale, antioxidanți, enzime care păstrează sănătatea celulei, previn îmbătrânirea prematură, sunt bune pentru detoxifiere hepatică. Propolisul este unul dintre cele mai bune antibiotice naturale, iar lăptișorul de matcă e un energizant foarte bun. De asemenea, polenul, păstura, care se administrează în cure de 20-30 de zile, dar care pot fi repetate”

Ruxandra Constantina, specialist în medicină de familie și apifitoterapeut

Dr. Țincu: „Trebuie să ne închidem telefoanele”

Și medicul Radu Țincu, specialist în ATI și în toxicologie, recomandă și câteva metode prin care putem să ne prelungim viața fără să cheltuim vreun ban.

„Longevitatea poate să țină și de ceva care este gratis, iar primul lucru cred că trebuie să ne închidem telefoanele, de foarte multe ori. S-a dovedit și sunt foarte multe studii astăzi care atestă că expunerea adulților la tehnologie creează un sindrom neurologic numit demență digitală. (…)

Studiile actuale ne spun că atunci când ne expunem în exces la acele ecrane care au luminozitate, au culori și au un flux informațional foarte intens, această combinație duce la o creștere a neurotransmițătorilor de tip excitator la nivelul creierului care distrug în mod treptat sinapsele cerebrale. Și creează ceea ce spuneam că se numește demență digitală.

Deci primul lucru este să facem acest detox digital în care să avem perioade de timp pe parcursul zilei în care să nu mai fim conectați în mod continuu la această tehnologie.

De asemenea, este un studiu foarte interesant în 2024, care ne spune că atunci când vrem să adormim folosind telefonul mobil - și sunt convins că mulți dintre noi scrollează înainte de somn - toate culorile din categoria albastru și variantele de albastru inhibă secreția de melatonină la nivel cerebral, lucru care duce la scăderea calității somnului, știind faptul că melatonina este principalul hormon al somnului.

Deci sunt foarte multe interferențe apropo de cum putem, în mod gratuit, să creștem longevitatea. Recomandarea mea este să încercăm această zonă de decuplare o perioadă de timp, pe parcursul zilei, de tehnologie. Plimbările în aer curat, în aer liber, în liniște, pentru că toate aceste lucruri nu fac decât să elibereze la nivelul creierului acele substanțe, acei neurohormoni de tip inhibitor, de această dată, printre care cel mai important este acidul gamma-aminobutiric, care este un inhibitor ce aduce starea aceea de liniște și de pace interioară și care protejează sinapsele cerebrale.

Un alt element gratuit pe care îl putem face pentru a crește longevitatea este să evităm acei factori toxici care pot fi evitați: fumatul, alcoolul, energizantele, medicamentele în exces (dependența de medicamente), antiinflamatoare, analgezice, toate aceste lucruri pe care le facem într-un mod adictiv sunt elemente care ne îmbătrânesc prematur.

„Demența digitală este caracterizată printr-o stare de oboseală a creierului - resimțită de către pacient prin scăderea capacității de atenție, concentrare, dar și prin afectarea din punct de vedere funcțional a creierului”, spune prof. univ. dr. Radu Țincu

