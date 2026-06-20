Care sunt orele de liniște în 2026? Amenzi de până la 12.000 de lei pentru vecinii gălăgioși

Actul normativ, recent publicat în Monitorul Oficial, înăsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice și introduce măsuri suplimentare pentru cei care repetă abaterea.

Care sunt orele de liniște zilnice?

Potrivit noilor prevederi, orele de liniște trebuie respectate atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Intervalele stabilite de lege sunt între orele 22:00 și 08:00, respectiv între 13:00 și 14:00.

În aceste perioade sunt interzise activitățile care produc zgomote puternice și pot deranja vecinii, de la petreceri cu muzică la volum ridicat, până la lucrări de renovare.

Amenzi de până la 12.000 de lei

Noile sancțiuni pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 6.000 de lei pentru persoanele care tulbură liniștea locatarilor, fie că este vorba despre petreceri organizate în locuințe, fie despre evenimente desfășurate în restaurante, baruri sau alte localuri.

Pentru cei care repetă fapta, consecințele sunt și mai severe. Dacă polițiștii sunt chemați de două ori la aceeași adresă într-un interval de 72 de ore, amenda poate ajunge la 12.000 de lei.

În situația în care sancțiunea nu este achitată, aceasta poate fi înlocuită cu muncă în folosul comunității, până la 150 de ore, conform prevederilor legale.

Ce ce s-au majorat sancțiunile?

Inițiatorii legii susțin că vechiul sistem de sancțiuni nu mai avea efectul dorit, deoarece multe persoane preferau să achite jumătate din amenda minimă în termenul legal, costul fiind considerat prea mic pentru a descuraja comportamentul repetitiv.

„Am constatat că amenzile nu mai au puterea de a descuraja contravenienții. Puteau plăti jumătate din minim în 15 zile, iar efectul de descurajare era nesemnificativ. Am considerat că printr-o creștere a cuantumului amenzilor această problemă poate fi rezolvată”, a explicat Cosmin Poteraș, unul dintre inițiatorii actului normativ, potrivit observatornews.ro.

Care sunt reacțiile?

Noile măsuri au stârnit reacții diferite în rândul cetățenilor. În timp ce mulți consideră că sancțiunile mai dure sunt necesare pentru protejarea dreptului la liniște, alții susțin că legea ar trebui să țină cont și de situațiile excepționale, precum evenimentele familiale organizate ocazional.

Noua legislație este deja în vigoare și se aplică tuturor persoanelor care produc zgomot peste limitele admise, indiferent dacă locuiesc la bloc sau la casă.