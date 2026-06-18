„e-SănătateaMea”. Programări online la doctor, de vara aceasta

Românii vor avea acces, chiar începând din această vară, la o nouă platformă digitală prin care vor putea să interacționeze mai ușor cu sistemul de sănătate și să își consulte istoricul medical, potrivit unui proiect legislativ depus, marți, la Parlament, de către ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Dincolo de accesul online la date precum dosarul electronic, rețete, tratamente, bilete de trimitere și scrisori medicale, proiectul introduce o schimbare cu impact direct asupra pacienților: crearea unui portal electronic unic pentru programările la medic, care va deveni obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii medicale începând cu luna octombrie 2026. Inițiativa face parte din procesul amplu de digitalizare a sistemului sanitar și de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Propunerea legislativă pusă în dezbatere la Senat, de ministrul Cseke Attila, în calitate de senator UDMR, completează Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și stabilește cadrul legal pentru funcționarea portalului național „e-SănătateaMea”, dezvoltat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Concret, proiectul adaugă patru noi alineate la articolul 280 din Legea sănătății, stabilind cadrul legislativ pentru implementarea portalului „e-SănătateaMea”, care va funcționa în cadrul Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).

Astfel, „începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e-SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”, conform documentului.

Practic, CNAS primește prin lege responsabilitatea directă de a opera această nouă platformă digitală națională destinată pacienților, despre care fostul ministrul al Sănătății, Alexandru Rogobete, spunea, la începutul acestui an, că este deja gata în proporție de 65% și că termenul oficial de finalizare este luna august 2026.

Acces securizat la informații medicale personale

Potrivit proiectului, portalul va permite „accesul securizat al pacienților la informații medicale personale, la servicii electronice de interacțiune cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și accesul la informații și servicii digitale destinate monitorizării stării de sănătate”.

Cu alte cuvinte, pacienții ar urma să aibă acces online, într-un singur loc, la datele medicale generate în sistemul public de sănătate și la o serie de servicii digitale care astăzi sunt dispersate între mai multe aplicații și platforme.

Probabil cea mai importantă noutate pentru oameni este însă introducerea unui portal electronic unic pentru programările la medic.

Mai exact, proiectul prevede că, în cadrul „e-SănătateaMea”, „funcționează un portal electronic pentru programarea pacienților, pe care toți furnizorii au obligația să îl utilizeze începând cu trimestrul IV al anului 2026”.

Dacă măsura va fi adoptată în forma propusă, spitalele, clinicile, cabinetele medicale și ceilalți furnizori aflați în relație contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate nu vor mai putea ignora platforma națională de programări. Aceștia vor fi obligați să o utilizeze pentru gestionarea accesului pacienților la serviciile medicale.

În prezent, fiecare spital, clinică sau cabinet utilizează propriile metode de programare: telefonic, prin e-mail, prin aplicații private sau direct la ghișeu. Lipsa unei platforme unitare face dificilă identificarea locurilor disponibile și compararea ofertelor de servicii medicale.

Cseke Attila susține că această schimbare va crește transparența și va facilita accesul cetățenilor la serviciile medicale disponibile.

Perioadă de testare înainte de lansarea completă

Proiectul introduce, de asemenea, și o scurtă etapă de testare. Astfel, până la momentul în care utilizarea portalului de programări devine obligatorie, adică până la începutul lunii octombrie 2026, autoritățile vor derula „un proiect pilot de operaționalizare a acestui portal”.

Această prevedere are rolul de a permite identificarea problemelor tehnice și adaptarea sistemului înainte de utilizarea la scară națională.

Portalul „e-SănătateaMea” ar trebui să fie disponibil începând din semestrul al doilea al anului 2026 (practic, de luna următoare), iar obligativitatea utilizării sistemului de programări ar urma să intre în vigoare în trimestrul al patrulea al acestui an.

Potrivit expunerii de motive, proiectul face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), obiectivul fiind „modernizarea infrastructurii informatice, creșterea interoperabilității sistemelor, îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor digitale, precum și eficientizarea proceselor administrative și operaționale din sistemul de asigurări sociale de sănătate”.

Noua platformă va permite accesul pacienților la „istoricul serviciilor medicale, documentele medicale emise în sistem, prescripțiile electronice, precum și informații referitoare la medicamentele și dispozitivele medicale utilizate în cadrul tratamentelor acordate”.

În expunerea de motive se arată că portalul va contribui la „creșterea transparenței și la îmbunătățirea accesului cetățenilor la informațiile care îi privesc”.

Totodată, inițiatorii consideră că noul sistem va îmbunătăți comunicarea dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale și va permite implicarea mai activă a cetățenilor în gestionarea propriei stări de sănătate.

În expunerea de motive precizează explicit că sistemul va funcționa în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), precum și cu cerințele referitoare la securitatea și confidențialitatea informațiilor medicale, acest lucru fiind esențial în condițiile în care platforma va gestiona date extrem de sensibile, de la consultații și diagnostice până la tratamente și prescripții medicale.

Proiectul e-SănătateaMea este finanțat prin PNRR, cu un buget de aproximativ 100 de milioane de euro.

Inițiativa legislativă urmărește accelerarea digitalizării sistemului sanitar și crearea unei platforme naționale care să centralizeze informațiile medicale și programările pacienților. Dacă va fi adoptată, platforma „e-SănătateaMea” ar putea deveni principalul punct de acces al românilor la serviciile de sănătate finanțate prin asigurările sociale.



