Reguli pentru camerele video de acasă. Greșeala care te poate costa dosar penal

Specialiștii în drept atrag atenția că, deși sistemele de monitorizare sunt ușor de instalat și tot mai accesibile, ele trebuie folosite cu respectarea strictă a dreptului la viață privată.

Unde NU ai voie să filmezi

Legislația permite instalarea camerelor de supraveghere pe proprietatea personală, cu scopul de a proteja bunurile și siguranța locuinței. Totuși, filmarea spațiilor care aparțin altor persoane — precum curtea sau interiorul unei locuințe vecine — încalcă dreptul la viață privată și reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.

În astfel de situații, proprietarii riscă sancțiuni contravenționale, dar și consecințe penale, în funcție de gravitatea faptei.

Conflicte între vecini

În practică, tot mai multe cazuri ajung în instanță. Un bărbat din Galați și-a acuzat vecinul că îl filmează de aproximativ doi ani, susținând că o cameră instalată pe proprietatea acestuia surprinde în mod constant activități din propria curte.

„A pus-o un ginere de-al lui și filma tot ce făceam eu în curte. Zicea că nu bate la distanța aia, dar eu vedeam că are senzor de mișcare și mă urmărea”, a declarat reclamantul.

Ce obligații au proprietarii de camere video

Avocații spun că, dincolo de cadrul legal, este recomandată și o minimă transparență față de vecini.

„De bun simț ar fi să-ți informezi vecinii că ți-ai pus o cameră care poate să filmeze în zona respectivă. Camera ar trebui să fie proiectată sau să fie orientată spre a-ți supraveghea propria proprietate, nu neapărat pentru a vedea ceea ce face vecinul în curte. Încalci datele de caracter privat, GDPR-ul risti să fii sancționat cu amenzi contravenționale. Şi din perspectivă penală vorbim de o hărțuire”, a explicat avocatul Daniel Manolache, pentru observatornews.ro.

Soluții tehnice pentru evitarea conflictelor

Specialiștii în sisteme de securitate spun că tehnologia actuală permite limitarea câmpului de filmare, astfel încât să fie evitate situațiile conflictuale. Multe camere sunt dotate cu funcții de tip „privacy masking”, care permit mascarea anumitor zone din cadru.

„Toate echipamentele de înregistrare vin cu o funcție prestabilită, privacy masking sau mască de confidențialitate. Dacă echipamentul nostru vede mai mult grătarul vecinului decât curtea sau mașina noastră e clar că nu am instalat-o corect”, a explicat tehnicianul în sisiteme de securitate, Ștefan Antimoianu.

Când se ajunge în instanță

În cazurile în care disputele escaladează, situația poate ajunge în fața instanței. În funcție de circumstanțe, sancțiunile pot varia de la amenzi de mii de lei, până la pedepse cu închisoarea de până la trei ani, în cazul unor fapte grave.

Autoritățile recomandă ca instalarea camerelor de supraveghere să fie făcută cu atenție, astfel încât să fie respectat atât dreptul la securitate al proprietarului, cât și dreptul la viață privată al vecinilor.