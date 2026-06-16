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Tinerii români, pe ultimul loc în UE în ceea ce privește angajarea după absolvire

de Redacția Jurnalul    |    16 Iun 2026   •   12:00
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Tinerii români, pe ultimul loc în UE în ceea ce privește angajarea după absolvire
Concurență acerbă la angajare în 2026

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor după absolvire, conform datelor Eurostat.

Rata de ocupare a tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani care au absolvit recent învățământul a fost, în 2025, în Uniunea Europeană, de 83%.

Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 82,3%, cât era în 2024. Mai mult, statisticile arată că, în ultimii 11 ani, această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale.

Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare în 2025 a fost de 87%, cu aproape 10 puncte procentuale mai mare decât cea a celor cu studii medii, de 77,2%.

Dintre țările UE, Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți, de 91%, devansând Germania (90,6%) și Țările de Jos (90,1%).

La celălalt capăt al scalei, Grecia (62,4%), Italia (71,8%) și România (72,7%) au înregistrat cele mai scăzute rate de ocupare a forței de muncă.

Eurostat arată că bărbații și-au găsit mai ușor de lucru decât femeile.

Astfel, rata de ocupare a forței de muncă în rândul absolvenților a fost de 84,4% în cazul bărbaților și de 81,5% în cazul femeilor.

Cehia a înregistrat cele mai ridicate rate de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților (92,4%), urmată de Țările de Jos (92,1%) și Germania (92%). În schimb, Grecia (56,8%), Italia (73,3%) și România (74,9%) au înregistrat cele mai scăzute niveluri.

În ceea ce privește femeile, Malta (90,5%), Germania (89%) și Austria (88,8%) au înregistrat cele mai ridicate rate, în timp ce cele mai scăzute au fost înregistrate în Grecia (68,6%), Italia (70,2%) și România (70,3%).

În 18 țări din UE, rata de ocupare a forței de muncă în rândul proaspăt absolvenților a fost mai mare pentru bărbați decât pentru femei.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: rineri romani angajare
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