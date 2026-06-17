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Alertă de la hidrologi! Opt județe sub amenințarea viiturilor până joi dimineața

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   15:45
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Alertă de la hidrologi! Opt județe sub amenințarea viiturilor până joi dimineața
Risc mare de viituri până joi dimineața

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, miercuri, o avertizare Cod galben de inundații, valabilă până joi dimineața pe râuri din opt județe.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 iunie, ora 14:00 - 18 iunie, ora 9:00, se vor semnala torenți, pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), Tur - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistrița-Năsăud), Someșul Mic - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș - afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crișul Repede - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Cluj și Bihor) și Crișul Negru - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Arad).

Hidrologii precizează că fenomenele prognozate se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele Maramureș, Cluj și Bihor.

AGERPRES

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Subiecte în articol: alerta hidrologi județe viituri
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