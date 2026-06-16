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Avertizare meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    16 Iun 2026   •   12:59
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Avertizare meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, vijelii și grindină. Iată lista localităților afectate
Hepta/Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), grindină de mici dimensiuni

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale, vijelii și grindină pentru mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 16-06-2026 ora 14:00 până la : 16-06-2026 ora 15:00

In zona : Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Gornești, Miercurea Nirajului, Ernei, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Reghin, Eremitu, Ghindari, Petelea, Solovăstru, Breaza, Beica de Jos, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Vărgata, Chiheru de Jos, Chibed, Neaua, Sărățeni, Hodoșa, Măgherani, Bereni;

Județul Harghita: Gheorgheni, Praid, Ditrău, Remetea, Corund, Joseni, Zetea, Suseni, Ciumani, Lupeni, Lăzarea, Atid, Subcetate, Vărșag;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), grindină de mici dimensiuni(1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 16-06-2026 ora 13:00 până la : 16-06-2026 ora 14:00

In zona : Județul Mureş: Sovata, Gurghiu, Gornești, Hodac, Brâncovenești, Ibănești, Deda, Reghin, Batoș, Eremitu, Râciu, Aluniș, Lunca, Petelea, Solovăstru, Breaza, Vătava, Beica de Jos, Rușii-Munți, Suseni, Voivodeni, Ideciu de Jos, Chiheru de Jos, Fărăgău, Hodoșa, Crăiești, Băla, Cozma;

Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (cu viteze de 55-60 km/h), grindină de mici dimensiuni(1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 16-06-2026 ora 12:05 până la : 16-06-2026 ora 13:00

In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Teaca, Lechința, Șieu-Măgheruș, Șieu, Matei, Șieuț, Budacu de Jos, Mărișelu, Dumitrița, Galații Bistriței, Cetate, Urmeniș, Budești, Monor, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50...60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 cm).
 

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Subiecte în articol: ploi torenţiale Avertizare meteo imediată grindină cod galben de ploi torentiale
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