x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Căldură mare și ploi puține. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Căldură mare și ploi puține. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni

de Redacția Jurnalul    |    19 Iun 2026   •   09:35
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Căldură mare și ploi puține. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Temperaturile explodează la 34 de grade în următoarele zile

ANM a publicat vineri prognoza pentru perioada 22 iunie-20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține.

Săptămâna 22.06.2026 – 29.06.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 29.06.2026 – 06.07.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în jumătatea vestică a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări.

Săptămâna 06.07.2026 – 13.07.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 13.07.2026 – 20.07.2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în cele intracarpatice.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: căldură mare ploi putine prognoza
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri