Haos provocat de caniculă în Franța: sute de școli închise, nopți tropicale și temperaturi de peste 40 de grade

Caniculă fără precedent în Franța: Parisul a avut cea mai fierbinte noapte din iunie, iar valul de căldură continuă

Franța se confruntă cu una dintre cele mai intense perioade de caniculă din ultimii ani, după ce temperaturile au depășit pragul de 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar meteorologii avertizează că situația se va agrava în zilele următoare. Autoritățile au instituit măsuri speciale pentru protejarea populației, în timp ce sute de școli și-au suspendat activitatea din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, Meteo France, cea mai mare parte a teritoriului francez a intrat într-o fază descrisă drept un „platou” de caniculă persistentă, caracterizată prin temperaturi foarte ridicate atât în timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Specialiștii estimează că acest episod de căldură extremă nu se va încheia înainte de sfârșitul săptămânii.

Recorduri de temperatură în Paris și în marile orașe

Mai multe localități din vestul și centrul Franței au înregistrat temperaturi nocturne fără precedent. Printre acestea se numără și importantul port atlantic Saint-Nazaire, unde mercurul din termometre nu a coborât sub 23,2 grade Celsius în cursul nopții de duminică spre luni, stabilind astfel un nou record local.

Și capitala Franței a trecut printr-o noapte excepțional de caldă. La Paris, temperatura minimă a fost de 24,2 grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în luna iunie. Recordul precedent, stabilit în anul 2017, a fost depășit cu jumătate de grad.

Meteorologii avertizează că urmează zile și nopți și mai fierbinți. „Această situație va continua până la sfârșitul săptămânii, miercuri și joi urmând să se înregistreze temperaturi fără precedent în peste trei sferturi din țară.”

Sute de școli și-au suspendat activitatea

Valul de căldură a afectat și sistemul de educație. Ministerul Educației din Franța a anunțat că sute de școli au rămas închise luni, în timp ce alte câteva sute au decis să anuleze parțial cursurile pentru a reduce riscurile la care sunt expuși elevii și cadrele didactice.

Decizia vine în contextul în care numeroase unități de învățământ nu sunt dotate cu sisteme eficiente de climatizare, iar temperaturile din sălile de clasă pot deveni periculoase în timpul episoadelor de caniculă extremă.

Autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătate

În marile orașe, autoritățile au intensificat campaniile de informare. În rețeaua de transport public din Paris au fost difuzate constant mesaje prin care populația este îndemnată să consume suficiente lichide și să evite expunerea prelungită la soare.

Medicii au atras atenția și asupra efectelor periculoase ale consumului de alcool în perioadele cu temperaturi extreme, avertizând că această combinație poate avea consecințe grave asupra sănătății. În unele zone au fost introduse restricții privind consumul de alcool în spațiile publice.

Totodată, autoritățile au raportat mai multe incidente tragice pe fondul caniculei. În încercarea de a se răcori, numeroase persoane au ales să înoate în râuri și alte ape naturale, în ciuda avertismentelor privind curenții puternici și pericolele ascunse. În ultimele zile au fost semnalate mai multe cazuri de înec.

Nopți tropicale și poluare accentuată în capitală

Peste jumătate din teritoriul Franței se află sub cod roșu de caniculă, iar prognozele indică temperaturi maxime care vor depăși frecvent 40 de grade Celsius. În același timp, nopțile tropicale, în care temperaturile nu scad sub 20 de grade, vor continua să afecteze milioane de locuitori.

În Paris, situația este complicată și de deteriorarea calității aerului. Temperaturile foarte ridicate favorizează formarea unui strat de ozon care împiedică dispersarea poluanților. Agenția responsabilă cu monitorizarea calității aerului în regiunea capitalei franceze avertizează că nivelul poluării ar putea depăși pragurile recomandate pentru sănătatea populației.

Mediafax